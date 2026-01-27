Pudahuel celebra 129 años de historia con gran festival de cultura emergente

La Municipalidad de Pudahuel dio a conocer la parrilla de artistas que formarán parte del conocido popularmente como «El emergente», festival que se consolida como un espacio clave para la festividad local, la muestra de artistas de la comuna, la creación y el fortalecimiento de la música y la cultura comunal.

Así, durante 2 días se presentarán más de 10 proyectos musicales locales como Cael JD, Carmensistah, El Curioso, Trewas, Síntomas de MC’s, Genim, Gipzy Kidd, Gyfazt, Irreversible, Alechito y los Intocables y Danae Celis, entre otros.

A su vez, este año el festival tendrá como invitados especiales a músicos de renombre nacional, tales como Sol y Lluvia, Jonas Sánchez, Sandino Rockers, Toly Fu y La Gran Magia Tropical, a lo que se suma además de un bloque infantil junto a Sinergia Kids y Como Monos, tributo a 31 minutos.

«También se ofrecerá un área recreativa acompañada de workshops, espacios formativos y zonas destinadas a las niñeces y a emprendedores locales, reforzando la invitación familiar del evento», señalaron desde el Programa Pudahuel Joven del municipio, organizadores del evento.

Coordenadas

El festival se desarrollará el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero desde las 12:30 en las Canchas Deportivas de Av. General Bonilla, a pasos del metro Barrancas.

La entrada es gratuita con inscripción previa en página de la Municipalidad de Pudahuel AQUÍ

El Ciudadano