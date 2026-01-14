Quique Neira y Orquesta Sinfónica UdeC realizan gira de conciertos gratuitos en Los Ángeles, Concepción y Chillán

La Escuela de Verano 2026 de la Universidad de Concepción se viste de gala con un evento sin precedentes: el encuentro entre el ícono del reggae nacional, Quique Neira, y la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. A partir de hoy, esta inédita colaboración ofrecerá tres conciertos masivos y gratuitos en las regiones del Biobío y Ñuble.

Impulsada por la Corporación Cultural Universidad de Concepción (Corcudec), la gira busca descentralizar la cultura y llevar espectáculos de alto nivel a espacios públicos, fusionando la elegancia de la música docta con la vibrante energía de la música popular chilena.

La gira comenzará hoy miércoles 14 de enero en la Plaza de Armas de Los Ángeles, a las 20:00 horas; continuará mañana jueves 15 de enero en el Foro de la Universidad de Concepción, a las 21:00 horas; y concluirá este viernes 16 de enero en el Campus Chillán, a las 20:00 horas.

El reggae se viste de gala

Por primera vez en su carrera, Quique Neira presentará su repertorio con arreglos sinfónicos, una apuesta que el artista describe como «emocionante e inédita».

«Es mi música vestida con estos ropajes tan elegantes, tan pulcros. Es algo que me emociona mucho realmente; estoy contando las horas para los primeros ensayos», comentó Neira sobre la experiencia de trabajar con la agrupación penquista.

El programa musical incluirá clásicos inolvidables como «Antonia», «Amor Prohibido», «Cosas Buenas» y «Sentimiento Original», además de temas de su más reciente álbum El Reguero.

La dirección orquestal y los arreglos están a cargo del destacado maestro colombiano Jesús David Caro, quien regresa a Chile gracias al apoyo de la Embajada de Colombia. Caro, con una vasta trayectoria en escenarios de Europa y América, ha diseñado arreglos exclusivos para Corcudec que permiten un diálogo fluido entre la sección de cuerdas, vientos y los ritmos jamaicanos de Neira.

Cultura y vinculación con el territorio

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Universidad de Concepción con la mediación artística y el acceso universal a la música. Al sacar a la Orquesta Sinfónica de los teatros tradicionales y llevarla a plazas y campus abiertos, se fomenta un encuentro único entre distintas generaciones y gustos musicales.

Todos los conciertos son de acceso liberado, invitando a toda la comunidad a ser parte de la programación estival de la Escuela de Verano 2026.

Fuente: Noticias.udec.cl.

