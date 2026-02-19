Red Lambe Norte Chile presenta teatro de miniaturas en la Feria del Libro de Coquimbo 2026

La Feria del Libro de Coquimbo 2026 inicia hoy sus actividades en el sector de Playa La Herradura con una propuesta artística de alto impacto. La Red Lambe Norte Chile, tras una destacada circulación internacional por centros culturales de Cusco, se suma a este evento literario para presentar el lenguaje del teatro lambe lambe a la comunidad local y a los visitantes del litoral.

Esta participación consiste en la exhibición de cuatro espectáculos de teatro de animación en miniatura diseñados para un solo espectador por función. La muestra, titulada «Una Bitácora Nortina en Miniatura», utiliza cajas escénicas para relatar historias vinculadas al patrimonio cultural inmaterial y natural del norte de Chile, ofreciendo una experiencia íntima y sensorial en pleno corazón de la cuarta región.

Programación «Una Bitácora Nortina en Miniatura»

Las funciones se llevarán a cabo los días sábado 21 y domingo 22 de febrero en la zona infantil de la feria, ubicada en la intersección de las calles Los Clarines y Darío Salas. Los artistas realizarán sus intervenciones escénicas entre las 12:00 y las 15:00 horas, integrándose a la amplia programación editorial que se desarrolla diariamente desde las 11:00 hasta las 23:00 horas.

El elenco que da vida a esta propuesta está compuesto por creadores de diversas ciudades del norte. Andrés Ubilla, de Arica, presenta la obra «El Refugio», mientras que Gloria Carmona, de Coquimbo exhibe «Arles, el sueño de Van Gogh». A ellos se suman los músicos y lambistas Rodrigo Durán, de La Serena, con «El espíritu del Copao» y Javier Cerda, de Coquimbo, con la pieza «Coquimbo Rim», acompañados por el registro de Camilo Durán.

Una gestión colaborativa

La presencia de la Red Lambe Norte en este hito literario es el resultado de una gestión mancomunada con el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Coquimbo. Según explica Andrés Ubilla, esta colaboración permite representar el teatro de animación chileno en un espacio que fomenta el pensamiento crítico y la identidad regional, fortaleciendo además las economías creativas del territorio.

Por su parte, la titiritera Gloria Carmona resalta que la feria es una vitrina fundamental para visibilizar el trabajo de los artistas de la red. Este hito busca validar la labor escénica del gremio y avanzar en la profesionalización de un arte que conecta con nuevas audiencias. La agrupación espera que esta experiencia fortalezca los lazos de colaboración con organizaciones culturales del cono sur andino.

La Feria del Libro de Coquimbo 2026 se perfila como un espacio sostenible y creativo que reunirá a escritores, editores e ilustradores de todo el país hasta el 25 de febrero. Una vez finalizado este evento, la Red Lambe Norte Chile continuará su planificación para el mes de julio, mes en el que proyectan una circulación nacional por las regiones de Tarapacá y Atacama para seguir difundiendo los misterios de sus cajas escénicas.



