Red Salas de Cine anuncia ciclo en apoyo a emblemática Sala Insomnia – Teatro Condell de Valparaíso

‘Clásicos para un clásico’ se denomina el ciclo organizado por la Red Salas Independientes de Cine de Chile, para recaudar fondos e ir en apoyo de la emblemática Sala Insomnia de Valparaíso, que atraviesa una compleja crisis financiera hecha pública a mediados de diciembre de 2025.

Por este motivo, la Red levantó una programación especial con el objetivo de auxiliar económicamente al espacio porteño, reuniendo grandes títulos del cine en distintas salas, de norte a sur del país, donde destacan «Antes del atardecer» dirigida por Richard Linklater, «Cuando Harry conoció a Sally», dirigido por Rob Reiner, y «Brazil», dirigido por Terry Gilliam.

Además, se realizará una actividad especialmente dirigida a fanáticos del cine, en particular de la animación japonesa de Studio Ghibli. Se trata de la charla de apreciación cinematográfica «Hayao Miyazaki y los fascinantes secretos de sus películas», impartida por el destacado crítico de cine nacional y creador del programa Séptimo Vicio, Gonzalo Frías.

Esta actividad se realizará el miércoles 21 de enero a las 19 horas en la misma Sala Insomnia.

Gonzalo Frías: Apoyando el cine independiente y de regiones.

«Todo lo recaudado por la venta de entradas de las funciones del ciclo ‘Clásicos por un clásico’, así como de la charla, será un aporte directo a este valioso espacio de la Región de Valparaíso, fortaleciendo el trabajo colectivo y solidario entre salas de exhibición independientes», señalaron desde la Red.

En la misma línea, Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine de Chile, reafirmó que una de las características de dicha organización «es el trabajo colaborativo y de apoyo mutuo entre los espacios de exhibición independientes. En ese sentido, consideramos como uno de nuestros principios fomentar su cuidado y apoyar su continuidad».

«Insomnia – Teatro Condell es una sala de un valor patrimonial único en Valparaíso, que ha sabido reinventar y recuperar el espacio y su entorno, fortaleciendo la exhibición cinematográfica y el encuentro con los públicos, todo esto gracias a un equipo comprometido con su sala y el trabajo gremial», destacó Rammsy.

Insomnia – Teatro Condell es uno de los 21 espacios de exhibición que actualmente forman parte de la Asociación Gremial Red Salas Independientes de Cine Chile, cuyo plan de gestión es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, y fue uno de los espacios fundadores del gremio.

Además, este 2025 cumplió dos décadas ofreciendo una amplia programación de cine chileno, latinoamericano y del mundo, en un espacio restaurado, que se ha logrado mantener en el tiempo.

Leonardo Torres, director ejecutivo de Insomnia, explicó que «esta campaña busca proteger económicamente no sólo al espacio de Teatro Condell, también a sus trabajadores y trabajadoras, que continúan realizando tareas en pos de mantener la continuidad de una sala que presenta filmes que no se podrían ver en otro lugar, con una curatoría única, y que exhibe filmes desde Chile y Latinoamérica hacia el mundo. Una sala donde toda película puede ser vista en compañía de extraños y aún así, estar conectados».

Querella por estafa

Recordemos que, en diciembre de 2025, Sala Insomnia dio a conocer a través de sus redes sociales que la continuidad del espacio estaba en riesgo debido a una grave crisis económica provocada por una estafa cometida por dos extrabajadores.

«Este hecho ha provocado una situación compleja en la que se adeuda el sueldo del equipo del mes de noviembre, pagos de cuentas básicas y pagos de derechos de exhibición con distribuidoras», señalaron desde la sala de cine independiente porteña, informando además que presentarán una querella criminal por estafa, administración desleal y otros delitos que se están investigando.

