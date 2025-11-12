Regreso en vivo de “El Cortacuerdas”: Matías Cena inicia gira por la Quinta Costa y Santiago

Luego de su regreso acústico en sala SCD, el cantautor Matías Cena vuelve a la carretera en una primavera de funciones por la Quinta Costa y Santiago, acompañado de Los Inmortales, cuarteto de músicos históricos. La ruta que lo llevará por Santiago, San Antonio, Algarrobo y Concón, se presenta como una oportunidad única para escuchar viejos clásicos y uno que otro nuevo hit.

El periplo comienza este jueves 13 de noviembre en el bar Cerros de Chena en Santiago junto al solista santiaguino Claudio Roa, con su propuesta minimalista y groove, para luego continuar el viernes 12 en Sala Hamburgo, San Antonio, con Astromare y el mismo Claudio Roa.

El sábado 15 se suben al escenario de Casa Koru en Algarrobo con el músico country Tomy Blaze y el lunes 17 cierra la gira en Concón con el cowboy chileno Mike Narr, en el afamado Bar Chicago.

El cantautor continúa así las presentaciones de su último álbum El Cielo, publicado en 2023 por el sello argentino Casa Folk Discos, luego de haber editado dos álbumes y numerosos singles con la etiqueta RMC, casa discográfica del productor Felipe Ruz.

El repertorio del tour incluye además discos como Arauco Cajún, El Vuelo de Albatros y Casa Sin Fuego (editados por el sello Algorecords), ediciones que ya cumplen una década, por lo que esta es la ocasión para escuchar éxitos de ese catálogo como “Raíz”, “Al Menos Para Mí” y “Cerro Dragón”.

La música de Matías Cena comenzó a escucharse como parte de una generación de cantautores surgida de la mano de las primeras plataformas digitales, a principios de siglo. Su estilo puede estar influenciado por el country rock, la música de raíz o folk y el rock psicodélico, algunas veces acompañado por bandas o en solitario, como en sus inicios, siempre potente, directo y sincero.



Mayores informaciones aquí.