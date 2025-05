«Robar Madera», un montaje teatral que reflexiona sobre la crisis de la Industria Forestal

Una obra que, lo deseemos o no, trata sobre la destrucción. “Robar madera”, de la compañía Intermitente, busca reflexionar, sin mensajes explícitos, sobre los problemas ambientales y políticos que se están viviendo tanto en Chile como en todo el mundo. En ella, tres pájaros imitan las palabras que fueron dichas en un bosque que ya no existe, repitiendo una y otra vez sucesos que se ven interrumpidos, talados, como los árboles.

La escenificación, que fue seleccionada como parte del jurado en el Festival Internacional Teatro a Mil 2025, vuelve con una temporada desde el 22 de mayo al 7 de junio en Teatro La Memoria, iniciativa que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

“Robar madera” se estrenó el 2024, a 50 años de la promulgación del decreto de incentivos forestales. El Decreto DL-701 fue aprobado en octubre de 1974 por la Junta Militar, donde se estableció una bonificación del 75% de los gastos operacionales al momento de plantar pinos o eucaliptos en la zona sur de Chile. El montaje pretende acercar el conflicto mediante el teatro, visibilizando las repercusiones no solo ambientales, sino que también sociales, territoriales y políticas.

“Para varias generaciones, este modelo económico es lo único que hemos conocido. Nacimos en él. Las lógicas neoliberales son parte de nuestra identidad, independiente de qué tan de acuerdo estemos con ellas. Eso también es parte de la revisión. Es una herencia incómoda. Se ha infiltrado en nuestras relaciones y nuestra manera de nombrar las cosas. Esa también es una consecuencia. Era importante que la obra funcionara bajo esas lógicas”, agrega Ibarra.

El elenco, compuesto por Amanda López, Aníbal Gutiérrez y C. Margo Sáiz, trabaja en una propuesta de obra física que juega con el ritmo y lo absurdo. Un espectáculo coreográfico que mezcla teatro, danza y música, para reflexionar sobre las lógicas de funcionamiento de la industria forestal en el sur de Chile, instalando preguntas acerca del extractivismo, la productividad, el agotamiento y la repetición.

“Al estudiar casos de robo de madera, te das cuenta de que personas de todos los ámbitos están involucradas. No hay un solo responsable. Tiene que ver más con un sistema que está viciado. Me parecía mucho más interesante que la obra asumiera esa contradicción. No es un tema fácil de solucionar. Si la obra terminara con un mensaje explícito con el que estamos todos de acuerdo, sospecharía. Y creo que está en la naturaleza del teatro habitar esos espacios de contradicción”, remata el director.

Reseña

Tres pájaros carpinteros encuentran y roban los sonidos dentro de la madera cortada de un bosque en destrucción. Repetirán una y otra vez sucesos que se ven interrumpidos, talados, como los árboles. Así, esta obra se irá destruyendo y construyendo como ese bosque. Pero ambas velocidades no son proporcionales. Crecerá muy poco en comparación a su destrucción, por lo cual, lo deseemos o no, esta es una obra sobre la destrucción.

Ficha artística

Dirección: Imanol Ibarra | Dramaturgia: Nicolás Lange | Elenco: Amanda López, Aníbal Gutiérrez y C. Margo Sáiz | Diseño Integral: Compañía Intermitente | Realización de vestuario: Marcela Schalscha | Diseño de Iluminación y multimedia: José Miguel Agurto | Diseño sonoro: Aníbal Gutiérrez | Producción: Tifa Hernández | Diseño gráfico y registro audiovisual: Estudio Propio.

Coordenadas

Temporada: Del 22 de mayo al 7 de junio, jueves a sábado a las 20:00 hrs.

Valor entradas: $10.000 general / $5.000 estudiantes, adulto mayor, personas con discapacidad y trabajadores AAEE / $5.000 jueves popular.

Entradas en https://ticketplus.cl/events/robar-madera-2025-05-22-20-00-00-0400

Teatro la Memoria (Bellavista 0503, Providencia).

Por Tania Araya C.