San Pedro de Atacama se prepara para la segunda edición del Festival de los Vientos

San Pedro de Atacama consolida su agenda cultural de otoño con el retorno del Festival de los Vientos, instancia que busca conectar la tradición andina con propuestas contemporáneas. Esta segunda versión, que destaca como el único proyecto de su línea seleccionado en la Región de Antofagasta por el Fondo de la Música 2026, extenderá su impacto hacia las localidades del sector sur del Salar, integrando a comunidades de Peine y Socaire en su itinerario.

Desde la organización definen el encuentro como una oportunidad para experimentar la diversidad del territorio mediante la versatilidad de los instrumentos de viento. El certamen no solo ofrecerá espectáculos masivos, sino que priorizará la formación mediante talleres de vientos andinos y conversatorios pedagógicos liderados por referentes locales.

Identidad local y cruces culturales en el Salar

La propuesta artística de este año fomenta un diálogo entre músicos de diversas zonas del país. Uno de los hitos principales será la colaboración entre los penquistas de Salvaje Son y la agrupación local Flores de Tambor, quienes introducirán ritmos de folklore afrocolombiano en la zona. La parrilla se completa con una treintena de músicos que abarcan desde el rock jazz hasta las bandas de bronces, asegurando una representatividad de géneros que conviven en el norte chileno.

«Es una instancia para vivir la diversidad cultural uniendo la tradición con expresiones actuales», explican los gestores del evento, quienes además incorporarán un enfoque social mediante la instalación de un Punto Morado para la prevención de la violencia de género durante la jornada de clausura.

Jornada de clausura con más de 80 artistas

El festival culminará el sábado 11 de abril con una maratón de conciertos en la Plaza Cívica. Entre las 17:00 y las 22:30 horas, el público podrá presenciar las actuaciones de agrupaciones como Mística Show, Efecto Mandela y Arak Mayu, entre otras diez compañías de música y danza. Este cierre gratuito pretende reunir a la familia atacameña y a visitantes en torno a un despliegue técnico renovado y el apoyo de la feria de artesanía Ckunza Ckapar.

Las actividades previas incluyen presentaciones en el Ayllu de Séquitor y los tradicionales «sideshows» en Pulpería Atacama, fortaleciendo el circuito de música en vivo en la comuna. Esta iniciativa independiente cuenta con el respaldo de la Municipalidad de San Pedro de Atacama y diversas comunidades indígenas del territorio.

Fuente: Elnortero.cl.

Imágenes: Facebook.com/people/Festival-de-los-Vientos-San-Pedro-de-Atacama.

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