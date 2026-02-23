Santiago: 5ta Feria de las Artes Literarias y Musicales reunirá libros, música y artes visuales en CityLab

El sábado 28 de febrero se realizará la 5ta Feria de las Artes Literarias y Musicales en CityLab, espacio ubicado en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), a pasos del Metro Universidad Católica, en Santiago

Autor: Absalón Opazo
El sábado 28 de febrero se realizará la 5ta Feria de las Artes Literarias y Musicales en CityLab, espacio ubicado en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), a pasos del Metro Universidad Católica, en Santiago.

La actividad, organizada por Santiago-Ander Editorial y Polilla Records, se desarrollará entre las 12 y las 20 horas con entrada liberada, ofreciendo una instancia imperdible para el encuentro entre la literatura, la música y las artes visuales.

Entre los stands invitados en el área de libros estarán La Piedra Redonda, Los Perros Románticos, Biblioteca de Chilenia, Club de Fans, Tucán, Los Libros CL, Libros del Amanecer, Marciano, Monad Libros y Santiago-Ander.

En tanto, en fotografía, artes gráficas, textiles y visuales participarán Gonzalo Donoso, Zaida González, Tite Calvo, Melina Rapimán, Damivago y Reflex.

Por su parte, el ámbito musical estará representado por sellos y tiendas como Despacho Rock, Power Vinilos, Spike Records, Zoombidos, Chincola Records, Cassetera Sale y Polilla Records, quienes tendrán una variada oferta de vinilos, CDs, casetes y merchandising.

Programación

El encuentro comenzará a las 12:30 horas con el conversatorio “La violencia en la narrativa chilena contemporánea”, organizado por Los Perros Románticos. En la instancia participarán el periodista Francisco Marín Naritelli, la escritora Andrea Calvo y el periodista Leo Marcazzolo, bajo la conducción del editor Emersson Pérez.

Luego, a las 14 horas, se realizará el lanzamiento del libro “100 películas de terror. Catálogo de bolsillo”, publicación de Santiago-Ander Editorial. La presentación contará con la participación del escritor Martín Sepúlveda, la crítica de cine Alejandra Pinto y la periodista Astrid Donoso, con la conducción del editor Emilio Vilches.

Más tarde, a las 15:30 horas, se desarrollará el conversatorio “Bowie a 10 años de su muerte”, en torno al libro “Blackstar de Bowie” del autor uruguayo Ramiro Sanchiz, organizado por Biblioteca de Chilenia. Participarán la periodista Macarena Lavín, el guionista Carlos Reyes y la música Debbie Kim, con la conducción del editor Emiliano Navarrete.

La música en vivo también será parte de la jornada. A las 16:30 horas, se presentará en formato acústico la destacada cantante y guitarrista Cler Canifrú, mientras que a las 18 horas será el turno del músico Álvaro ‘Tribi’ Prieto, quien también en formato acústico, aportará una dimensión sonora íntima a la feria.

Entre medio, a las 17 horas, se celebrará el aniversario número 15 de Polilla Records con el conversatorio “La música y la autogestión en Chile”. Participarán el gestor musical Rodrigo Díaz y los músicos Álvaro Prieto y Matías Leonicio, bajo la conducción de la periodista Esther Gajardo.

El cierre del encuentro se iniciará a las 18 horas, con el lanzamiento del libro “No somos Beethoven. Una genealogía del punk antes del punk”, del autor Emilio Ramón, también publicado por Santiago-Ander Editorial. La presentación contará con la participación del propio autor, junto a la periodista Fabiola Gutiérrez y el periodista Julio Osses, con la conducción de la escritora Cristina Mars, abriendo una discusión sobre los antecedentes culturales y estéticos del punk.

