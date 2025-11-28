Santiago: Banda Conmoción estrena su nuevo disco «Purgatorio Carnaval» con una fiesta de colaboraciones históricas en Sala Metrónomo

Tras su descenso a las profundidades en el celebrado «Infierno Carnaval» (2023), Banda Conmoción asciende ahora en búsqueda de la redención al «Purgatorio Carnaval», su nuevo LP que transforma la montaña de Dante en una fiesta sonora donde el arrepentimiento y las virtudes se funden.

«Se trata de un disco que encarna el sonido de la lucha por sanar el alma, con la esperanza de un nuevo comienzo, todo narrado desde el sincretismo de la fiesta popular», asegura la agrupación.

En su séptimo disco de estudio, la banda entrelaza cumbia, ranchera, folclor andino y regional mexicano, un viaje musical que se fortalece con la participación de destacadas voces latinoamericanas como María José Quintanilla, Pascuala Ilabaca, Roberto Márquez (Illapu), Wendy Sulca, Sol y Lluvia, Los Pincheira del Sur y Paula Rivas, quienes aportan nuevas texturas, colores y, sobre todo, profundidad al sonido esencial y festivo que caracteriza al colectivo.

Estas históricas colaboraciones, además de reafirmar la vocación comunitaria y la identidad popular que ha definido a Banda Conmoción desde sus inicios, son la antesala a las celebraciones por sus 25 años de trayectoria, una etapa que se inaugurará con el concierto en Sala Metrónomo programado para el viernes 19 de diciembre a las 21:00 horas.

«Cumplir 25 años es una mezcla de asombro, gratitud y de una energía renovada para seguir creando. Este aniversario llega en un momento hermoso: estrenando música nueva, recogiendo historias, y preparando un concierto en el que presentaremos ‘Purgatorio Carnaval’ por primera vez en su totalidad, revisitaremos canciones de todos nuestros discos y compartiremos con invitados que han marcado nuestro viaje. Será una noche única, un verdadero rito para agradecer, bailar y renovar la esperanza junto a nuestro público», añaden desde la agrupación musical.

Clásica cumbia peruana

Dentro del nuevo álbum, «El Arbolito» se alza como una de las canciones más significativas y como el focus track del estreno.

En esta versión de una de las cumbias peruanas más emblemáticas, Banda Conmoción rinde homenaje a la tradición andina mientras imprime su sello festivo y callejero, llevando el desgarro del desamor a un territorio bailable gracias a brillantes arreglos de bronces, acordeón y percusiones, y a una energía que conecta directamente con el espíritu de «Purgatorio Carnaval»: Reconocer las heridas, dejar que hablen y convertirlas en un poderoso rito para bailar, soltar y seguir avanzando.

«Purgatorio Carnaval» es el segundo capítulo de la trilogía «El Divino Carnaval», un trabajo conceptual que avanza hacia «Paraíso Carnaval», el tercer y último álbum bajo este imaginario: «Nos sumergiremos en las esferas celestes de Dante para musicalizar conceptos como el amor, la justicia y la sabiduría», cuentan sobre lo que viene.

Gira de verano

Además del concierto imperdible en Sala Metrónomo, Banda Conmoción se prepara para una gira de verano que recorrerá Chile, reuniendo clásicos, estrenos y toda la energía ritual que ha definido su historia.

Será un ascenso compartido, festivo y luminoso, que invita a seguir bailando mientras el carnaval continúa su camino hacia el paraíso.

Para más información sobre estas fechas, te invitamos a seguir las redes sociales de Banda Conmoción.

El Ciudadano