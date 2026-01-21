Santiago: Invitan a función solidaria de obra «Freire, la epopeya de las provincias» en apoyo a afectados por incendios en el sur

En el contexto de los incendios forestales que afectan a diversas comunas de la Región del Biobío, Teatro Biobío, CEINA y Teatro a Mil realizará una función a beneficio de la obra «Freire, la epopeya de las provincias», una producción original de Teatro Biobío, con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas por la tragedia.

La función a beneficio corresponde además al estreno de la obra en Santiago. Se realizará el viernes 23 de enero a las 20:00 horas en CEINA (Arturo Prat 33), en el marco del Festival Teatro a Mil.

«Freire, la epopeya de las provincias» cuenta con la dirección artística de la reconocida compañía nacional Tryo Teatro Banda, que combina teatro, música, canto y juglaría contemporánea.

En la obra, se relata la vida de Ramón Freire (1787–1851), figura clave de la Independencia de Chile y defensor temprano de la descentralización. Así, en el escenario se aborda su trayectoria como militar, líder político, Presidente de la República y exiliado, poniendo en el centro su vínculo con la Región del Biobío y las provincias.

«El montaje es fruto de un proceso creativo colaborativo entre Tryo Teatro Banda y un elenco integrado por artistas de Biobío. La dramaturgia se construyó colectivamente a partir de investigación histórica, improvisación y creación musical en escena, dando forma a un relato dinámico y accesible», comentaron desde la compañía.

La escenografía y utilería, en tanto, fueron realizadas por en el taller de realización escénica de TBB Lab, nodo de investigación y creación artística de Teatro Biobío.

«Esta función a beneficio se enmarca en un plan de acción de Teatro Biobío en el contexto de la emergencia, y en coherencia con su rol público, territorial y comunitario», comentaron desde la entidad cultural penquista.

En esa línea, indicaron que a través de la articulación con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y artistas, entre otros, se ofrecerán actividades artísticas que sirvan de contención emocional y acompañamiento a las comunidades afectadas, además de canalizar ayuda solidaria y colaborar en la recaudación de recursos, entre otras acciones.

El Ciudadano