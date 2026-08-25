Santiago: La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores y el creador de la serie «Yes, But» como invitado internacional

La Furia Ilustrada nació con la intención de reunir en un mismo espacio a distintos actores del ecosistema editorial y gráfico, favoreciendo el intercambio entre creadores, profesionales, editoriales, librerías y público general; desde amantes del cómic y el fanzine hasta familias, estudiantes, artistas, editores y curiosos de la imagen.

Santiago: La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores y el creador de la serie «Yes, But» como invitado internacional
Absalón Opazo

Entre el 9 y el 11 de octubre, el GAM será escenario de la segunda edición de La Furia Ilustrada, iniciativa que busca consolidarse como un punto de encuentro gráfico en torno al libro, la ilustración y la edición contemporánea.

La feria reunirá a más de 170 expositores, entre ilustradoras e ilustradores independientes, editoriales especializadas en libro álbum y novela gráfica, librerías, proyectos de artes gráficas, fanzines, colectivos artísticos, encuadernadoras, talleres de impresión y serigrafía, papelerías, autores independientes y otros proyectos creativos.

A ellos se suman propuestas y artistas provenientes de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Argentina, Uruguay y Colombia.

«La Furia Ilustrada surge desde la necesidad de conectar circuitos que muchas veces funcionan de manera fragmentada. Por un lado, están las ferias de diseño, ilustración y gráfica autogestionada y, por otro, las ferias del libro tradicionales», explica Carolina Ruiz, directora de La Furia. 

«Faltaba un espacio de gran escala que profesionalizara la disciplina, permitiera a los ilustradores conectar directamente con el ecosistema editorial y visibilizara la ilustración no solo como un recurso visual, sino como un lenguaje narrativo y de pensamiento crítico con valor propio», agregó la gestora cultural.

La imagen de esta segunda edición fue realizada por ilustradora chilena Antonia Lara, cuyo trabajo fusiona arte, ciencia y biodiversidad. Con trayectoria en ilustración editorial, infantil e infografía ambiental. Es autora de Támaro y la vasija originaria y de títulos como La brevísima enciclopedia ilustrada y vivencial de la fauna chilena. Ha colaborado con instituciones como Unesco y el Instituto Max Planck. Su trabajo busca visibilizar la naturaleza y fomentar la conciencia ecológica.

Anton Gudim, invitado internacional

Desde la organización informaron que para esta versión, ya hay un invitado internacional confirmado: Anton Gudim, ilustrador y artista visual ruso, reconocido por su particular aproximación al humor gráfico.

Gudim es el creador de Yes, But, serie que contrapone, a través de dos imágenes, las expectativas y contradicciones de la vida contemporánea.

Con un lenguaje visual caracterizado por líneas limpias, colores planos y narraciones generalmente sin diálogos, su trabajo aborda temas como las redes sociales, el consumo, la tecnología, el trabajo y las relaciones humanas. Ha publicado libros y realizado exposiciones individuales, mientras que su proyecto Yes, But reúne a cerca de 1,9 millones de seguidores.

Coordenadas

La Furia Ilustrada
9 al 11 de octubre
Horarios: viernes de 12:00 a 20.30/ sábado y domingo de 10:00 a 20:30
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
Entrada gratuita

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