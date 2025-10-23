Santiago: Óperas de 15 minutos llegan al GAM y prometen innovación y emociones

Llega una carta de la escuela de magia más famosa del mundo, la muerte ronda a una pareja de ancianos y un mesero canta ópera mientras atiende mesas, son las historias que se podrán disfrutar en GAM con una nueva disciplina que llega al centro cultural: la nueva ópera.

Se trata de las creaciones de Ópera de Bolsillo, que trae por primera vez a GAM, la ópera en formato de 15 minutos, con composiciones que exploran temas contemporáneos, tópicos históricamente poco representados y libretos basados en cuentos.

«El ciclo de nueva ópera en GAM abre un novedoso espacio a la creación contemporánea y amplía las posibilidades para los artistas de desarrollarse más allá del repertorio tradicional. La ópera es un género artístico completo, porque en él convergen una serie de otras disciplinas como la música, la literatura, las artes escénicas, la iluminación, el maquillaje, vestuario, lo escénico entre otras. El formato de duración corta ayuda a un público que quizás no está acostumbrado a venir a estos espectáculos y además, contaremos con artistas de lujo que nos entregarán una experiencia única.», comenta la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí Olbrich.

Para su director, Paolo Bortolameolli, la ópera es una expresión artística que se va adaptando al tiempo en que nace: “Creo que la nueva ópera busca mantener vigente esta forma de expresión, pero que nos hable a nuestro tiempo. Y en este caso, el concepto de ópera de bolsillo, tiene que ver con óperas que sean breves, con muy pocos cantantes, muy pocos elementos de escenografía y muy pocos músicos, para que se pueda montar incluso en el living de tu casa”, señala.

Así, en cada función se representarán tres óperas interpretadas por los cantantes Valeria Vega, Pedro Alarcón y Carlos Díaz, acompañados por violín, cello, clarinete y percusión.

Las obras

«El Sombrero Seleccionador» narra cómo una joven recibe tardíamente una carta de invitación a Hogwarts. En el monólogo, lleno de humor, la autora se entrega a la experiencia por extraña y atemporal que ella la sienta. Un libreto basado en un cuento del libro “Pelusa Baby” de Constanza Gutiérrez.

«Formas de ganar» el cielo es protagonizada por una pareja de ancianos que discuten cómo se puede ir al cielo. Él asegura que va a morir e insiste en que su esposa le ponga dos monedas sobre sus ojos para que su alma no se quede rondando. A medida que la anciana comprende quién le ha dado esas ideas, el perdón y la redención cobran relevancia. El libreto se inspira en un texto del libro “La muerte viene estilando” de Andrés Montero.

Finalmente «Médula», un estreno con libreto del mismo Miguel Farías, está basado en un cuento de Kafka, y trata sobre un mesero venezolano que atiende un restaurant francés. Les cuenta a los clientes pedantes, que en Venezuela cantaba opera. Una historia verídica que será cantada por el protagonista que vivió esta experiencia: el tenor Carlos Díaz.

“Las óperas bolsillo las compongo como una especie de serie, como si estuviéramos viendo Netflix, pero en verdad estamos yendo a la ópera. Me inspiro en cosas cotidianas o vinculadas a la literatura de nuestros mejores escritores. Quiero acercar la disciplina a un público que no está acostumbrado a sentarse tres horas a ver la gran ópera, acá son 15 o 20 minutos cada una y en un escenario de excelencia”, cuenta el compositor Miguel Farías.

Y añade: “En las tres óperas traté de reproducir, como fotocopiar, una orquesta sinfónica, pero en un formato muy pequeño, teniendo cuerdas, vientos, percusión, además voces graves, agudas, femeninas, masculinas, todo muy concentrado”.

Coordenadas

30 de Octubre al 2 de Noviembre

Jueves y Sábado 19 horas

Domingos 18 horas

Entradas en www.gam.cl

En tanto, el 12 y 13 de noviembre se presentarán dos nuevas óperas de corta duración: La Sociedad de las Abejas y La Mina, un proyecto de Creative Lab, Ópera Latinoamérica y el Ensamble Taller de Música Contemporánea UC.

El Ciudadano