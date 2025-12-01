Sátira oscura en Matucana 100: «Vigilantes» expone la paranoia vecinal y el miedo al control

El miedo contemporáneo a la inseguridad y la delgada línea entre la protección y el control son el foco de «Vigilantes», comedia negra que subirá a escena en el Centro Cultural Matucana 100 (M100). La obra, escrita por Juan Pablo Troncoso y dirigida por María Figueroa, se estrena el próximo jueves 4 de diciembre en la Sala Patricio Bunster del espacio cultural.

«Vigilantes», una coproducción con la Fundación Santiago Off, llega de la mano de la compañía Frente Teatral (autores de Mediocres), consolidando su propuesta multidisciplinaria que fusiona teatro, música, diseño y audiovisual.

Cuando cuidarse se vuelve una pesadilla

La trama de «Vigilantes» se sitúa en un edificio cualquiera, con vecinos comunes y corrientes que deciden organizarse bajo una idea simple: cuidarse entre todos. Sin embargo, lo que comienza como una cruzada vecinal por la seguridad se tuerce gradualmente hasta convertirse en una pesadilla de control, cámaras, chismes y miedo.

Con ironía y crudeza, la obra expone cómo la desconfianza puede corroer el tejido social.

«Cada pasillo es una trinchera, cada mirada una sospecha. Lo que antes era comunidad se convierte en vigilancia mutua.»

Entre el humor tenso y la crudeza, el montaje cuestiona los límites a los que llega el deseo de sentirse a salvo, y cómo ese mismo deseo puede terminar levantando nuestras propias rejas y derivando en una deriva totalitaria. Una sátira necesaria sobre la paranoia y el poder en la vida cotidiana.

«Vigilantes» es interpretado por un elenco destacado: Mario Ocampo, Linus Sánchez, Valentina Torrealba y Deborah Carrasco.

Una compañía multidisciplinaria

Frente Teatral, nacida en 2021, es una compañía que destaca por reunir a profesionales de diversas artes, lo que permite la convergencia de disciplinas escénicas con diseño, mapping y elementos audiovisuales, logrando puestas en escena de gran impacto.

“Entender el miedo, sus límites y consecuencias, fue súper importante. Lo empezamos a trabajar desde lo real, lo imaginario, lo supuesto… basándonos en nuestras propias experiencias con vecinos y comunidades de nuestros edificios. En la obra entonces, podrán ver el miedo y cómo esa excesiva obsesión por la seguridad lo que realmente hace es dejarnos sin libertad. Siempre en nuestro estilo de sátira y crítica aguda. Reír para no llorar, como dice el dicho”, concluye su directora María Figueroa.

Coordenadas

«Vigilantes», una comedia negra de la compañía Frente Teatral.

Del 4 al 21 de diciembre 2025.

Funciones jueves y viernes a las 19:30 horas, sábado y domingo a las 18:30 horas.

El domingo 14 de diciembre no habrá función.

Espacio Patricio Bunster, Centro Cultural Matucana 100, Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago.

«Vigilantes» es financiada por el Fondo de Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Fuentes: Telonticket.cl y Estoy.cl.

