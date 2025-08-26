Schwenke & Nilo: viajando a la trova chilena en Valparaíso

Schwenke & Nilo, una de las formaciones musicales históricas en la trova chilena, y emblemáticos representantes del movimiento Canto Nuevo, el estilo de canción protesta surgido en nuestro país durante la década de los ’80, se presenta este sábado 30 de agosto, en la Casa de la Cultura de Valparaíso.

Un legado musical inquebrantable

Nacidos en Valdivia a fines de los 70, Schwenke & Nilo forjaron su música inspirados en la tradición de la canción social, las relaciones humanas y la natural belleza del sur de Chile. Sus temas se convirtieron en himnos de resistencia, resonando en los circuitos de oposición al régimen de Pinochet.

Canciones como “El viaje”, “Mi canto”, “Lluvias del sur” y “Hay que hacerse de nuevo cada día”, todas son alusiones a la situación política y social de esa época. A pesar del trágico fallecimiento de Nelson Schwenke en 2012, Marcelo Nilo ha mantenido viva la esencia del grupo, continuando con su legado musical.

Canto con consecuencia

Lejos de los grandes escenarios, los festivales, las radios y la televisión, han optado por la marginalidad consecuente con el discurso musical que siempre mantuvo el dúo original. Su intensa actividad en vivo, y la edición el 2010 de un libro con su historia – Leyendas del sur, de Rodrigo Pincheira -, son las muestras más efectivas de su vigencia.

Coordenadas

Schwenke & Nilo

Sábado 30 de agosto, 20:00 horas.

Casa de la Cultura de Valparaíso (ingreso por Cochrane 568).

Entradas disponibles en Ticketnet.cl.