¿Se está apagando la noche en Santiago? Lanzan programa para fortalecer el comercio nocturno y recuperar la vida de los barrios

Hasta el 25 de marzo se podrá postular a una de las más de 30 becas del programa Emprende la Noche, a desarrollarse entre abril y junio en UNIACC, que busca fortalecer la economía creativa nocturna de la Región Metropolitana mediante formación especializada, generación de redes y herramientas de gestión para quienes desarrollan actividades vinculadas a este horario.

En los últimos años, la actividad nocturna del país ha experimentado cambios importantes. Según datos de Cadem, un 74% de los chilenos reconoce haber reducido sus salidas nocturnas por temor a la delincuencia, mientras que sólo un 6% participa semanalmente en panoramas durante la noche. A esto se suma el impacto que dejaron el estallido social y la pandemia, factores que modificaron los hábitos de consumo y afectaron el funcionamiento de bares, restaurantes y espacios culturales en distintos sectores de la capital.

En paralelo, algunos locales emblemáticos del centro de Santiago han reportado caídas de hasta 60% en sus ventas, situación asociada a la percepción de inseguridad y al cierre anticipado de negocios en varios barrios de la ciudad.

Frente a este escenario surge Emprende la Noche, con más de 30 becas de formación dirigidas a emprendedores, gestores culturales, productores de eventos, espacios gastronómicos y otros actores que forman parte de la actividad económica y cultural que se desarrolla durante la noche en la Región Metropolitana.

“La noche es un espacio cultural, social y económico que ha crecido de manera intuitiva. Programas como Emprende la Noche buscan aportar herramientas para profesionalizar ese ecosistema, incorporando criterios de sostenibilidad, inclusión y colaboración que permitan proyectar una vida nocturna más responsable, creativa y conectada con los desafíos actuales”, señala René González, dueño del Bar de René y vocero de Capital Nocturna.

El programa es organizado por Capital Nocturna, corporación cultural sin fines de lucro en formalización, y cuenta con el apoyo de Corfo Metropolitano, en el marco de su instrumento Viraliza Formación, orientado a fortalecer ecosistemas emprendedores y promover nuevas oportunidades de desarrollo productivo en los territorios.

Formación para fortalecer el ecosistema nocturno

La iniciativa contempla 16 módulos formativos, que abordarán contenidos relacionados con gestión de emprendimientos, innovación, sostenibilidad, asociatividad y desarrollo de proyectos vinculados a la actividad nocturna. Las clases se realizarán del 14 de abril al 3 de junio, entre las 19:00 y las 21:00 horas, en el Campus Sur de UNIACC, ubicado en la comuna de Providencia.

Como parte del proceso también se desarrollará TOOLNIGHT, una herramienta digital que buscará apoyar la gestión de iniciativas vinculadas a la economía nocturna y fortalecer el trabajo colaborativo entre los actores del sector.

La convocatoria, dirigida a emprendedores/as, gestores/as culturales, productores/as y empresas vinculadas a la economía nocturna de la Región Metropolitana, se encontrará disponible hasta el miércoles 25 de marzo, a las 23:59 horas. Quienes estén interesados en participar, deben completar el formulario de postulación en este link.

Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Providencia, Chilecreativo, UNIACC, HUB Providencia, Barrio Santa Isabel A.G., Barrio Italia Providencia, Barrio Italia Ñuñoa, Radio Futuro y la plataforma Los Bares Son Patrimonio, organizaciones que colaboran en el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo nocturno de la ciudad.

Mayores informaciones en @capitalnocturna.