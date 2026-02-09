Se publica histórico registro en vivo de Álvaro Peña en Valparaíso

La memoria sonora de la vanguardia chilena suma un nuevo hito con el estreno de “Live at Patio Volantín (2015)”. Este trabajo discográfico documenta, de principio a fin, el concierto que el influyente músico Álvaro Peña ofreció en el emblemático centro cultural del cerro Panteón hace casi una década.

Acompañado por el conjunto Los Sillas Musicales, el álbum es un testimonio de la vigencia escénica de un artista que, en los años 70, compartió proyectos y amistad con Joe Strummer en la banda londinense The 101’ers.

El lanzamiento se compone de 15 cortes que recorren lo más granado de su catálogo, con clásicos como “Valparaíso”, “Tonteras”, “Bye Bye”, “El Estrés” y “La Repetición Mata”, e incluye las intervenciones habladas de Peña, permitiendo al oyente conectar con el humor ácido y la lucidez que siempre caracterizaron sus presentaciones en directo.

Del bootleg privado al acceso público

La publicación de este material nace de un gesto de preservación cultural. Según explica Revo Marcelo, integrante de Los Sillas Musicales, el audio circuló inicialmente de forma restringida entre el público alemán del artista. “Lo liberamos ahora para aportar nuestra cuota para preservar la obra y espíritu de nuestro amigo Álvaro”, señala el músico.

El concierto, que en su momento agotó todas las localidades, contó con una base instrumental sólida formada por Revo Marcelo y Dr.800xl, a quienes se sumó Cristian Urtubia en voz, cuerdas y vientos.

Este registro es el desenlace de un proceso creativo que comenzó en 2013 con el álbum 70 Años. Esta nueva edición está disponible en Bandcamp, con una detallada crónica sobre la gestación del ciclo completo, desde sus primeras maquetas hasta la producción final en el estudio.

Este lanzamiento permite a las nuevas generaciones y a los seguidores de larga data acceder a un fragmento esencial de la música de vanguardia chilena hecha desde el puerto.



Fuente: Musicachilena.cl y Facebook.com/LosSillasMusicales.

Foto de Álvaro junto a Los Musicales por Mauro Salinas, coloreada por un amigo de Álvaro en Alemania.

Gracias.