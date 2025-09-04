Sello Master Media inicia celebración de las Fiestas Patrias 2025 con música en vivo en lugares emblemáticos de Santiago

La iniciativa se enmarca en un convenio suscrito por Master Media con Metro de Santiago y la Asociación Chilena de Municipalidades, colaboración que permitirá a los pasajeros y asistentes disfrutar de la música chilena en entornos únicos y emblemáticos de la capital.

Sello Master Media inicia celebración de las Fiestas Patrias 2025 con música en vivo en lugares emblemáticos de Santiago
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025, Master Media, el «sello de la música chilena», presentará a grupos de cueca en vivo en 2 lugares emblemáticos de Santiago: la Estación Baquedano del Metro y la Asociación Chilena de Municipalidades (AMUCH).

La iniciativa se enmarca en un convenio suscrito por Master Media con Metro de Santiago y la AMUCH, colaboración que permitirá a los pasajeros y asistentes disfrutar de la música chilena en entornos únicos y emblemáticos de la capital.

Coordenadas

Metro de Santiago: Presentación del grupo Los Peticeros (en la foto de portada) junto a la Agrupación Folclórica Chile Danzas.
– Fecha: 5 de septiembre de 2025
– Hora: 10:00 horas
– Lugar: Estación Baquedano.

Asociación Chilena de Municipalidades: Cuecas y tonadas con la cantautora Karina Fuentes y su arpista. 
– Fecha: 9 de septiembre de 2025
– Hora: 11:00 horas
– Dirección: Calle Amanda Labarca 124, frontis del edificio, Santiago.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

“Voy a seguir los pasos de Mon Laferte”: Barbacius dice adiós con concierto y fiesta inolvidable en Santiago

Hace 3 meses
El Ciudadano

Sanhuezoide presenta su disco en Sala Master

Hace 3 meses
El Ciudadano

Revive la magia de la Viena imperial con el concierto «Strauss: El Rey del Vals en el Tiempo»

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Los Santos Dumont presentan: “Un Día en el Ático… 30 años después”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Dinastía Moon lanza videoclip, anuncia nuevo disco y alianzas

Hace 1 mes
El Ciudadano

Ella Baila Sola regresa a Chile con su gira "Lo echamos a suertes Tour 2025"

Hace 3 meses
El Ciudadano

El maestro Osvaldo Thiers de la Región de los Lagos, nominado al Premio Nacional de Artes 2025

Hace 2 meses
El Ciudadano

Prestigioso cantante de ópera británico se presentará en el Teatro CA660

Hace 2 meses
El Ciudadano

Nada es como antes: El documental de La Patogallina llega a centro arte alameda

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano