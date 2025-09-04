Sello Master Media inicia celebración de las Fiestas Patrias 2025 con música en vivo en lugares emblemáticos de Santiago

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025, Master Media, el «sello de la música chilena», presentará a grupos de cueca en vivo en 2 lugares emblemáticos de Santiago: la Estación Baquedano del Metro y la Asociación Chilena de Municipalidades (AMUCH).

La iniciativa se enmarca en un convenio suscrito por Master Media con Metro de Santiago y la AMUCH, colaboración que permitirá a los pasajeros y asistentes disfrutar de la música chilena en entornos únicos y emblemáticos de la capital.

Coordenadas

Metro de Santiago: Presentación del grupo Los Peticeros (en la foto de portada) junto a la Agrupación Folclórica Chile Danzas.

– Fecha: 5 de septiembre de 2025

– Hora: 10:00 horas

– Lugar: Estación Baquedano.



Asociación Chilena de Municipalidades: Cuecas y tonadas con la cantautora Karina Fuentes y su arpista.

– Fecha: 9 de septiembre de 2025

– Hora: 11:00 horas

– Dirección: Calle Amanda Labarca 124, frontis del edificio, Santiago.

El Ciudadano