Siete adolescentes dan vida a “La posibilidad de la ternura” en el Gam

Siete adolescentes dan vida a “La posibilidad de la ternura”, donde ponen en jaque las violencias que el adultocentrismo y las normas de género imponen. Bajo la dirección de Marco Layera y Carolina de La Maza, el montaje tendrá cuatro funciones en GAM entre el 15 y 18 de mayo.

Un grupo de adolescentes chilenos se sube a escena para exponer sus genuinas visiones sobre aquello que significa convertirse en hombres. Ellos decidirán resistir al mandato cultural que les impone ser agresivos y fuertes, buscando construir su propia masculinidad.



Bajo la dirección de Marco Layera y Carolina de La Maza, los jóvenes cocrearon este montaje a través de sus experiencias y testimonios, en base a diversos cuestionamientos: ¿Qué es lo que nos frena a mostrar y pedir afecto? ¿Qué pasa si no queremos cumplir con las exigencias que se nos imponen? ¿Qué nos prohíbe demostrar nuestra fragilidad?



“Nosotres fuimos intérpretes y también creadores. El proceso significó abrirnos, conversar, empatizar con el otro, hablar de lo que nos pasa, y a partir de nuestras experiencias, fuimos conformando relatos, ficcionando e investigando. El ejercicio que hacemos es subirnos al escenario y ser nosotres, no un personaje”, sostiene Dimitri Bueno, uno de los intérpretes del montaje.



Sobre el escenario, cada uno irá compartiendo sus sentimientos colectivamente para contenerse unos a otros, embarcándose en la construcción de su masculinidad, enfrentándose al miedo a ser marginados y abriéndose a la posibilidad de manifestar afecto libremente.

Leftraru Valdivia, otro de los intérpretes, comenta: “Abordamos cómo nos sentimos vulnerables por el simple hecho de no mostrar rudeza en situaciones donde socialmente deberíamos mostrarla, donde nos da miedo mostrarnos frágiles, porque según la sociedad eso no es normal en un niño o un hombre. Principalmente nos cuestionamos por qué la ternura tiene que ser sinónimo de debilidad”.



En medio de un contexto en donde la dominación del hombre no deja de imponerse mediante guerras y sistemáticas violencias, la práctica de la ternura adquiere un poder revolucionario que permite habitar otras formas de comprender la vida alejadas de la barbarie y brutalidad. La obra reivindica la ternura haciéndola parte de un espacio de lucha y resistencia constante.



Tal como lo manifiesta Leopoldo Pulgar en su crítica en Biobío: “La posibilidad de la ternura se nutre de la palabra testimonial de un elenco con cuerpos en busca de identidad que, por ahora, asumen la necesidad de continuar resistiendo y luchando contra los prejuicios, construyendo sus propios espacios de pertenencia colectiva”.



Esta producción GAM se presentó por primera vez en septiembre del 2023 en la Ruhrtriennale de Bochum (Alemania) y con una gira por España. Luego de su estreno en Chile en GAM, al año siguiente continuó de gira por países como Noruega, Italia, Holanda, Portugal, Alemania y México.

15 al 18 Mayo

Ju a Sá— 19.30 h, Do— 18.30 h

Dirección: Marco Layera y Carolina de La Maza | Dramaturgia: Colectiva | Dramaturgista: Aljoscha Begrich | Elenco: Leftrarü Valdivia Castro, Camilo Bugueño Espejo, Efraín Chaparro Pérez, José Miguel Araya Moreno, Dimitri Bueno Ferrer, Marcos Cruz Andulce, Matías Mendez González | Realización esqueleto: Tomas O’Ryan | Asistencia de dirección: Katherine Maureira y Humberto Adriano | Producción: Victoria Iglesias | Diseño de iluminación: Karl Heinz Sateler | Diseño escenográfico: Teatro La Re-Sentida | Diseño de vestuario: Daniel Bagnara | Sastre: Eugenio Pino | Diseño sonoro: Andrés Quezada | Colaboración artística: Ernesto Orellana | Producción: Centro Gabriela Mistral GAM y Festival Ruhrtriennale (Alemania) | Coproducción: Münchner Kammerspiele. Fotos de Teatre Escalante.