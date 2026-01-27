Steve Hackett firma su debut en Concepción con un recorrido histórico por el catálogo de Genesis

Steve Hackett, pieza fundamental de la arquitectura sonora de la famosa banda de rock progresivo Genesis en su etapa más creativa, ha confirmado su primera presentación oficial en Concepción, el próximo 25 de marzo de 2026 en el Teatro Biobío, bajo la gira “The Best of Genesis – Latin America Tour 2026”.

Steve Hackett & Genetics

El espectáculo se propone como una reconstrucción liderada por uno de sus protagonistas originales. El repertorio se sumerge en la era dorada de la agrupación inglesa (1971-1977), abarcando desde la teatralidad de Nursery Cryme hasta la profundidad de Wind & Wuthering. Canciones icónicas como “Supper’s Ready”, la melódica “Firth of Fifth” y la rítmica “The Cinema Show” serán los ejes de una noche donde la guitarra de Hackett será el centro de gravedad.

Hackett será secundado por Genetics, la formación argentina reconocida por el propio guitarrista como el ensamble más capaz de replicar la complejidad y el sentimiento de las grabaciones originales de los años setenta. El concierto marca un precedente para los seguidores del género en el sur del país, quienes por primera vez podrán presenciar el virtuosismo del músico sin necesidad de trasladarse a la Capital.

Show capitalino

Tras su debut en el Biobío, la agrupación se trasladará a la Región Metropolitana para cerrar su paso por el país el viernes 27 de marzo en el Teatro Caupolicán de Santiago, completando así un breve pero intenso recorrido nacional que prioriza, en esta ocasión, la descentralización de los grandes espectáculos internacionales.

Coordenadas

• Concierto “The Best of Genesis – Latin America Tour 2026”, Steve Hackett & Genetics en Concepción.

Teatro Biobío, Avenida Costanera Raúl Silva Henríquez 477.

Miércoles 25 de marzo de 2026, 20:00 horas.

Entradas disponibles desde la página del Teatro.



