Stone Nation: alquimia sonora que refresca el grunge chileno

El grunge chileno ha encontrado un nuevo vehículo de expresión. Stone Nation, un proyecto conformado por músicos que han dejado su marca en bandas como Lucybell, Los Tetas y De Kiruza, acaba de romper el silencio con «Alchemy». Este primer larga duración no es solo una reunión de talentos, sino una apuesta arriesgada por revitalizar la estética de los noventa bajo una mirada actual, limpia y decididamente minimalista.

La estructura del disco, compuesto por 11 piezas grabadas durante 2025, se sostiene sobre un diálogo preciso entre la guitarra de Alejandro Amon y la voz de Álvaro Baile. Sin embargo, el sonido gana una profundidad internacional gracias a la intervención de Alain Johannes. El multiinstrumentista, responsable de trabajar con figuras de la talla de Chris Cornell y Queens of the Stone Age, aportó su pericia en las mezclas, logrando que cada riff en afinación baja respire con una distorsión texturizada y envolvente.

Transformación y resonancia digital

El núcleo del álbum reside en su carga conceptual. La banda utiliza el término alquimia como una metáfora de la transformación personal, abordando desde sus letras conceptos como la resiliencia y las fricciones emocionales que definen la madurez. Esta propuesta parece haber calado hondo, pues los tres adelantos publicados hasta la fecha ya superan las 10 mil reproducciones, marcando una curva de crecimiento exponencial en el entorno digital.

El desafío inmediato para Stone Nation es trasladar esta intensidad al escenario. Para ello, el grupo prepara un debut de alto impacto en el Club Amanda, donde compartirán cartel con la banda Dracma. Mientras ultiman los detalles para este estreno en vivo, el colectivo ya proyecta sus siguientes pasos, buscando que su sonido no solo se consolide en Chile, sino que logre cruzar las fronteras hacia circuitos internacionales.