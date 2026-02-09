Talca se prepara para vivir la XIII Fiesta de la Independencia: música y tradición en el Parque Río Claro

Este fin de semana, la ya tradicional Fiesta de la Independencia de Talca, en su decimotercera versión, se tomará la explanada del Parque Río Claro durante tres noches consecutivas de cultura, música y encuentro ciudadano, reafirmando su posición como una plataforma clave para la identidad local y el turismo nacional.

Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero, el recinto no solo vibrará con los acordes de grandes artistas, sino que también ofrecerá una experiencia integral para los asistentes. El festival ha sido diseñado como un entorno seguro para grandes y chicos, integrando una variada feria de emprendedores locales, patios de cervezas artesanales, una zona de food trucks con diversas propuestas gastronómicas y áreas de juegos infantiles, convirtiéndose en el panorama ideal para disfrutar en comunidad.

Una parrilla de nivel internacional

La programación de este año destaca por su diversidad y la calidad de sus exponentes. La noche inaugural del viernes 13 estará dedicada al baile con la llegada de los referentes de la cumbia Ráfaga y Damas Gratis, quienes prometen encender la jornada con sus ritmos tropicales.

El sábado 14, coincidiendo con la celebración del Día del Amor, la emotividad se tomará el escenario con la voz de la reconocida Myriam Hernández, seguida por el potente sonido de Los Bunkers, la banda penquista que continúa liderando la escena del rock chileno. Finalmente, el broche de oro llegará el domingo 15 con una jornada marcada por la cercanía popular de María José Quintanilla y el «pop cebolla» de Los Vásquez, asegurando un cierre de alta convocatoria.

El evento contará con el carisma de la dupla compuesta por José Miguel Viñuela y Carolina Herrera, quienes estarán a cargo de la conducción durante las tres noches. Además de ser un espectáculo cultural de primer nivel, la Fiesta de la Independencia se presenta como un motor de reactivación económica para la zona, impulsando el comercio y la visibilidad de los creadores maulinos.

Para quienes deseen asegurar su asistencia a este evento histórico, los tickets gratuitos se encuentran disponibles a través del sistema Passline, recomendándose la adquisición anticipada debido a la alta demanda que ha generado la confirmación de los artistas para este 2026. Las puertas se abrirán a las 16:00 horas de cada jornada, y se cerrarán a la 01:00 horas.