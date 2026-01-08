“T(E)= Arte, raíces de la orfebrería en Ainyleufu”: Colección de joyas abre espacio de reflexión y valoración de la platería mapuche tradicional

“T(E)= Arte, raíces de la orfebrería en Ainyleufu”, es una colección de joyas construida desde una comprensión del tiempo distinta a la dominante: una noción cíclica y ancestral donde crear es un acto vital y espiritual.

Inspirada en la flora y fauna del territorio, la sabiduría de los pueblos originarios plasmada en el arte del Rëtran (platería Mapuche tradicional) y la mirada hacia el futuro de la orfebrería en general, la muestra de esta colección será inaugurada el lunes 12 de enero a las 19 horas en la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, permaneciendo abierta al público hasta el 22 de enero, con una visita guiada el jueves 15 de enero a las 11 horas.

Con el trabajo realizado durante la creación de estas 30 piezas, la artista visual y artesana orfebre Tatiana Marina Villablanca rescató técnicas ancestrales como el uso de monedas y la fundición del metal en moldes de arcilla.

Así dió vida a una colección de joyas tradicionales y contemporáneas que se alinean con la concepción del tiempo cíclico y natural, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro entorno y buscando aportar al valor que tiene la platería Mapuche tradicional del territorio de Ainyleufu como un arte vivo, que mantiene vigente la conexión espiritual de las personas a través del uso de las joyas en la sociedad actual.

La orfebrería es un oficio exigente, requiere habilidades manuales y emocionales como paciencia, sensibilidad, motricidad fina y resiliencia, además de la capacidad de interpretar y materializar las ideas de otras personas.

En este sentido, una joya trasciende su valor material: al perdurar en el tiempo y ser elegida para acompañar a quien la porta, se convierte en un acto de autocuidado y valoración personal, fortaleciendo la autoestima y la conexión con la propia identidad a través de la belleza.

Criada desde pequeña en vínculo estrecho con la población huilliche de Chiloé, y siendo actualmente madre de dos niños mapuche, Tatiana explica el valor y la significancia que tiene para ella el desarrollo y legado de este arte tradicional.

“Es muy importante para mi continuar en este oficio porque es una forma de resistencia política y artística; también que mis hijos -y otras infancias- lo aprendan porque es algo de su cultura, algo vivo y algo de lo que somos parte y a lo cual se puede aportar con la visión, creatividad y experiencia de cada quien. No es fácil vivir del arte y sostener una familia en este país, donde recién se comienza a considerar la artesanía como trabajo formal”, comparte.

El proyecto, financiado por el Fondo de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia (CONARTE) de la línea de artesanías, incluyó la realización de una cápsula documental y tres instancias de mediación artística desarrolladas en la Escuela Carboneros, la Escuela Fernando Santiván y el Jardín Infantil Katemu.

Estas actividades contaron con la participación de aproximadamente 40 niñas y niños, cuyas edades fluctuaron entre los 2 y los 12 años. En cada instancia de mediación, las infancias pudieron conocer el oficio de la orfebrería mapuche a través del visionado del video y participaron en un taller creativo, donde elaboraron una joya utilizando materialidades como mostacillas y monedas, acercándose de manera lúdica y significativa a este saber tradicional.

Además, el proyecto permitió la creación de una página web oficial de la artista, concebida como una plataforma fundamental para dar visibilidad y proyección a su trabajo.

Este espacio digital amplía el alcance del oficio más allá del territorio local y ofrece un lugar confiable y permanente para profundizar la información que circula en redes sociales. En la página se encuentra información sobre su labor como orfebre, clases y talleres, registros fotográficos de su taller, joyas disponibles para la venta y los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

La inauguración de la colección de joyas contempla una presentación a cargo de la lamngen y docente Silvana Lamilla, instancia en la que se exhibirán la colección de joyas y la cápsula documental, ofreciendo al público una experiencia integral que articula creación, mediación y difusión del oficio orfebre.

La actividad, que convoca a toda la comunidad interesada, también contará con la presencia de la lamgen Rosa Piña Millamán, presidenta de la Comunidad Mapuche Juan Quinén de Padre Las Casas, y de la lawentuchefe Rosa Curgúan, quien ha participado activamente en el proyecto contribuyendo a profundizar la comprensión del uso de las joyas de plata en relación con la medicina mapuche, particularmente en el vínculo con el uso de hierbas medicinales y sus fines específicos.

Asimismo, se extenderá una invitación a personas y familias de las comunidades educativas que participaron en las mediaciones. La jornada finalizará con un cóctel de cierre.

El Ciudadano