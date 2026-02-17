Teatro Biobío busca nuevos talentos: abre convocatoria de pasantías para «Aves Migratorias»

Desde Concepción, el Teatro Biobío – hogar del escenario más grande de Chile y uno de los espacios culturales más destacados del país – continúa fortaleciendo la creación local y el aprendizaje práctico con el lanzamiento de una nueva convocatoria. Se trata de un programa de pasantías para «Aves Migratorias», un ambicioso proyecto interdisciplinar que promete romper las barreras entre el escenario y la sala de exhibición.

La obra es una pieza que articula teatro de objetos e instalaciones dentro de espacios vinculados a la historia natural y la zoología. A través de la historia de cinco aves que cruzan el continente americano, el proyecto explora la supervivencia como eje central, convirtiendo el espacio museal en un escenario vivo y expositivo.

Perfiles buscados y roles en escena

La convocatoria – que acaba de abrir – busca a personas interesadas en los procesos de creación contemporánea y el montaje en contextos no convencionales. La pasantía se divide en tres áreas específicas:



• Escenografía y Utilería: Enfocada en la construcción y elaboración de objetos de diversos formatos. Ideal para quienes disfrutan del trabajo manual y el detalle visual.

• Dirección de Escena: Un rol de asistencia directa a la dirección de la obra, apoyando tanto en el trabajo de oficina como en los ensayos con el elenco.

• Producción: Orientada a la ejecución logística y administrativa de la obra, con presencia tanto en terreno como en gestión documental.

Esta es una oportunidad para integrarse a una puesta en escena itinerante, donde los pasantes podrán observar cómo una obra se despliega diariamente como un «objeto vivo» dentro de colecciones científicas y espacios de biodiversidad.

Coordenadas de la convocatoria

Si estás interesado en formar parte de esta producción, estos son los plazos y detalles clave que debes considerar:

• Plazo de postulación: Hasta el domingo 22 de febrero de 2026.

• Inicio de actividades: Dirección y Utilería: 2 de marzo al 29 de mayo. Producción: 1 de abril al 29 de mayo.

• Cupos: Un seleccionado por cada rol.

• Cierre convocatoria: domingo 22 de febrero.

• Contacto a seleccionados/as: martes 25 de febrero.

Esta iniciativa representa una ventana única para entender la producción escénica desde una óptica técnica y artística de alto nivel, participando directamente en una de las casas creativas más importantes del sur de Chile. Las postulaciones se realizan directamente en este link.