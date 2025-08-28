Teatro del Puente estrena «Azul»: un viaje escénico hacia el duelo y la memoria

El Centro Cultural Teatro del Puente anuncia el estreno de «Azul», una conmovedora obra de teatro documental que explora la pérdida, el duelo y la memoria a través de la experiencia personal de su creador, Apolo Vidal. La obra será parte de la cartelera del espacio desde este sábado 30 de agosto, ofreciendo al público una experiencia íntima y sensible sobre cómo transformar el dolor en un gesto compartido.

Un Gesto de Despedida y Sanación

«Azul», una creación de Apolo Vidal en colaboración con la compañía <3 – también conocida como Menor que Tres -, no es solo una obra de teatro, sino un rito de despedida. En ella, Vidal sube al escenario para reflexionar sobre la muerte de su madre y las profundas repercusiones que esta ausencia ha tenido en su vida e identidad. La puesta en escena busca convertir una experiencia íntima en algo público, cumpliendo en el escenario el último deseo de su madre: que sus cenizas fueran esparcidas en el mar.

«La obra busca transformar ese duelo en un gesto compartido, llevando una historia íntima hacia lo público, a través de una acción concreta: cumplir su último deseo, que sus cenizas fueran lanzadas al mar», explica Vidal, el dramaturgue y directore. El escenario se convierte así en un espacio para esta despedida.

Sensibilidad y transformación en escena

La propuesta escénica se construye a partir de lo cotidiano, acumulando objetos, doblando papeles y repitiendo gestos. Tres intérpretes se acompañan con ternura, utilizando materiales simples como papel, luz y archivos personales para narrar la historia. La presencia constante del mar, a través de su sonido e imágenes, acompaña este viaje, envolviendo y sosteniendo la narrativa.

Aunque la creación nace de la pérdida, su objetivo no es provocar dolor, sino ofrecer un abrazo. Como señala Vidal, «Azul» quiere ser «una obra feliz, en el sentido más tierno de la palabra: una obra que abrace». Sorprende con pequeños detalles y se permite momentos de humor, ternura y contemplación, invitando a la audiencia a acompañar esta historia y a abrazar tanto lo que se fue como lo que queda.

Coordenadas

Centro Cultural Teatro Del Puente.

Río Mapocho, entre puentes Pío Nono y Purísima, Santiago.

Del 30 de agosto al 14 de septiembre.

Jueves a domingo, a las 20:00 horas.

Entradas en ticketplus.cl.