Teatro Ecológico en el Cementerio General: «mundoincruel» redefine la conexión entre ciencia y memoria

El Festival de Teatro y Artes Escénicas de Recoleta (FAR2026) llega a uno de sus puntos culminantes con la última presentación de «mundoincruel :: hongos y revoluciones». Esta pieza de vanguardia, liderada por el colectivo Estudio Representación, ha capturado la atención del público por su innovadora metodología de «Teatro Ecológico», desplazando la acción dramática a los pasajes del Cementerio General de Santiago.

Un viaje biótico

Tras un recorrido de investigación que abarca desde comunidades afectadas por la sequía en Chile hasta territorios en República Dominicana, la compañía cierra su temporada en FAR2026 este viernes 30 de enero. La propuesta utiliza el revolucionario concepto de los 3 reinos bióticos – la iniciativa «3F»: Flora, Fauna y Funga – para cuestionar la representación política y cultural, transformando el cementerio en un escenario donde los hongos actúan como puentes simbólicos entre la vida, la muerte y la resistencia.

El innovador montaje cuenta con la dirección y dramaturgia de Diego León, con un elenco integrado por Valentina González, Rendy Muñoz, José Sánchez, Tiare Bravo y Noemí Román, quienes encarnan personajes ligados al Reino Funga, testigos de los grandes acontecimientos del último siglo, y que invitan a imaginar posibles futuros desde la conciencia colectiva.

La obra, definida como ciencia ficción site specific, busca una «escena liberada» donde el entorno, los asistentes y el contexto histórico de depredación ecosistémica se entrelazan. La función se posiciona como una oportunidad única para vivir el teatro en lugares no convencionales, priorizando la coherencia entre el discurso y la acción concreta.

Coordenadas

• Obra «mundoincruel :: hongos y revoluciones», de colectivo Estudio Representación.

Viernes 30 de enero 2026, 20:30 horas.

Cementerio General de Santiago. La entrada oficial para esta función de FAR2026 es por Avenida Valdivieso 596 (justo afuera de la estación Metro Cementerios, Línea 2).

Entradas en Passline.com.

Se recomienda asegurar el acceso con antelación debido a la capacidad limitada del recorrido inmersivo.

Fuente: Laderasur.com y @estudiorepresentacion.

