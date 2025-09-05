Teatro Ictus anuncia 4 funciones de obra «El Traje del Novio»

En el marco de la celebración de sus 70 años de historia, el Teatro Ictus anunció 4 funciones de «El Traje del Novio», obra que aborda, desde lo íntimo y lo cotidiano, preguntas universales sobre las huellas que deja el pasado, las decisiones que definen nuestras vidas y la capacidad (o incapacidad) de cerrar ciclos.

«Es una obra que, bajo la apariencia de una comedia ágil y contemporánea, reflexiona sobre la memoria emocional y cómo ésta condiciona nuestro presente, lo que conecta directamente con la idea de resistencia como acto de no olvidar», comenta Héctor Morales, director del montaje teatral.

Bajo la dramaturgia de Felipe Zambrano, «El Traje del Novio» cuenta la historia de Olivia, una costurera que trabaja en una vieja sastrería del Gran Concepción. Su rutina se ve alterada con la aparición de Francesco Santoni, un violinista italiano que llega a Chile para que, a toda costa, ella le confeccione su traje de novio. Lo que Olivia no sabe es que, al hilvanar la prenda, se revelará un doloroso secreto: Francesco es el hijo que le fue robado en dictadura.

Así, la puesta en escena ofrece el relato íntimo de un reencuentro, y sobre el intento por reparar una relación injustamente quebrada producto de las consecuencias trágicas, y permanentemente ocultadas, de los secuestros de niños y niñas ocurridos en Chile durante la dictadura militar.

«Teatro Ictus siempre ha estado comprometido con la memoria, afirmando la necesidad de generar sentido en las nuevas audiencias que son la proyección de nuestro pasado y de nuestro futuro», comentaron desde la agrupación teatral.

En esa línea, el director de la obra destacó que «formar parte de la programación de este aniversario número 70 es entrar en diálogo con una historia que ha marcado generaciones, y es también una oportunidad para que ‘El Traje del Novio’ se inserte en ese legado de compromiso, reflexión y libertad creativa que caracteriza al Teatro Ictus», enfatizó Héctor Morales.

Coordenadas

Temporada: 7, 14, 21 y 28 de septiembre

Funciones: Todos los domingos de septiembre a las 19:00 hrs.

Lugar: Teatro Ictus – Merced 349, Santiago.

Entradas a través de Ticketplus .

