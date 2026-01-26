Teatro ICTUS recibe el nuevo estreno del Taller de Montaje «Pájaro Azul»: Violeta, retazos de una Parra

El montaje es una relectura contemporánea sobre Violeta Parra desde la sensibilidad y mirada crítica de nuevas generaciones. La obra se presenta el 29, 30 y 31 de enero a las 20:00 horas en la Sala la Comedia de Teatro ICTUS.

Autor: El Ciudadano
Bajo el lema #ICTUSCOMUNIDADES – en donde Teatro ICTUS se compromete a contribuir y brindar su espacio a nuevas generaciones de artistas que trabajen en comunidad – el emblemático recinto recibe a 12 actrices y actores adolescentes con alto nivel de formación actoral, con su nuevo estreno, “Violeta, retazos de una Parra”.

Esta obra es el resultado del Taller de Montaje de Pájaro Azul, proyecto pedagógico avanzado con 10 meses de investigación, entrenamiento actoral, vocal y musical.

Bajo la dirección del actor, director y coach de actores en teatro y cine, Khaled Darwich, el proyecto es desarrollado como residencia artística en conjunto con la “Comunidad Escénica”, espacio clave para el desarrollo de artistas y procesos escénicos profesionales.

La obra es una creación colectiva que revisita la figura de Violeta Parra desde la mirada de nuevas generaciones. La dramaturgia se construye a partir de fragmentos de la vida, cartas y canciones en vivo de la autora nacional, proponiendo una búsqueda sensible y contemporánea que intenta comprenderla no sólo como ícono, sino como pensamiento vivo.

La historia cuenta cómo un grupo de estudiantes junto a su profesora, inician una búsqueda misteriosa sobre la emblemática folclorista nacional, intentando a través de retazos de su vida, cartas y canciones en vivo, revivirla y por qué no, llegar a comprenderla.

Coordenadas

29, 30 y 31 de enero
20:00 horas
Merced 349, Teatro ICTUS
Compra tus entradas a través de Ticketplus
Valor entradas: $6.000 general

El elenco está conformado por Emiliano Monroy, Violeta Ramos, Amparo Lamilla, Amanda Jiménez, Camilo Bugueño, Naima Tanter, Alondra González, Rafael Carvallo, Josela Sánchez, Julieta Vargas, Mitsabed Montes, Leon Albornoz y la temporada se extenderá desde el 29 al 31 de enero a las 20:00 horas en Teatro ICTUS.

