Tejedoras de La Ligua inspiran montaje de circo contemporáneo que se presentará en espacios de memoria de Santiago y Valparaíso

Con un espectáculo de circo contemporáneo que aborda el tejido como soporte de memoria, resistencia y creación femenina a través del teatro físico, las técnicas aéreas y la danza, la compañía ContrahíloLab inició la gira nacional de «Mujeres que tejen en el aire» en Santiago y de Valparaíso.

El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025.

La cartelera se inicia el 15 y 16 de enero en el Museo de Arte Precolombino (19:00 horas); 22 y 23 en el Museo de la Memoria en el marco del Festival Santiago Off (19.30 horas); 28 en el Parque Cultural de Valparaíso (19:00 horas) y el 31, cerrando el mes, en el Museo de la Ligua AQT (12:00 horas).

Juliana da Silva Martins, directora e intérprete de la obra, planteó que «estos espacios de memoria fueron elegidos por su capacidad de resguardar, activar y transmitir historias colectivas. En ellos, la obra dialoga con el territorio, las comunidades y los archivos vivos de la tradición textil, permitiendo que la experiencia escénica se convierta en un acto de devolución, encuentro intergeneracional y reflexión sobre la herencia cultural y sus desafíos actuales».

El ritual de tejer

A través de una puesta en escena innovadora, la obra evoca el rito de tejer como una metáfora de la vida, poniendo en valor el arte textil y los testimonios de tejedoras del territorio, conectando sus historias con un lenguaje artístico contemporáneo.

En un imponente telar de multicuerdas, las intérpretes exploran la trama de la historia colectiva y proponen un viaje desde el inicio de la creación del mundo al camino interno de transformación, invitando al público a reconocerse en lo textil como lenguaje, memoria y gesto político de resistencia frente a la vorágine del mundo actual.

Juliana da Silva Martins, quien vivió entre 2011 y 2021 en La Ligua, realizó una investigación junto a las integrantes de la Cooperativa Hilanderas de La Ligua y de la agrupación Hilanderas del Pulmahue en 2022. Explica que «el trabajo de campo fue fundamental, pues permitió constatar que actualmente se está perdiendo el traspaso generacional del tejido y cómo las redes de colaboración entre tejedoras permiten mantener viva la tradición textil».

Por otra parte, esta creación propone el viaje de la heroína, ya que aborda un proceso interno, emocional y de autodescubrimiento, a diferencia del viaje del héroe, que es externo, orientado a la acción y al logro de un objetivo fuera de sí mismo.

Tradición popular

Respecto al circo contemporáneo, disciplina en la cual se enmarca el montaje, Juliana da Silva Martins detalla que «se caracteriza por incluir distintos lenguajes escénicos y por ese motivo este montaje mezcla el teatro físico, el circo, la danza y la música».

«Buscamos cautivar al espectador con un estilo narrativo cercano, desde la visualidad y lo simbólico, y por eso la escenografía del montaje es un telar de grandes dimensiones, desde donde cuelgan muchas cuerdas como analogía a la urdimbre del telar», agregó la directora.

El equipo artístico y técnico de «Mujeres que tejen en el aire» lo completan, junto a Juliana da Silva (directora e interprete), Daniela Schuster (asistente de dirección e intérprete), Katherine King (productora), Carlos Canales (músico y compositor), Carolina Cornejo (diseñadora de vestuario), Karina San Martín (diseño de objetos), Felipe Ramos (diseño y construcción de escenografía), Jorge Espinoza (diseño de iluminación), Boris Cisternas (diseño gráfico), y Claudio Martínez (fotografías y registro audiovisual), con asesoría de puesta en escena de Ingrid Flores Moncada.

