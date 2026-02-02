Temuco se transforma en un acuario gigante: el pasacalle «Océano» llega a Pueblo Nuevo este jueves

La magia del mar regresa a las calles de la Ciudad Capital de la Araucanía. Este jueves 5 de febrero de 2026, la ciudad de Temuco vivirá una jornada artística comunitaria con el despliegue de «Océano. Los peces inundan la ciudad». Esta intervención de gran formato, que ya cautivó a miles de personas en noviembre pasado, busca ahora conquistar el sector de Pueblo Nuevo, llevando el arte y la cultura fuera del centro tradicional de la ciudad hacia nuevos barrios.

Recorrido y horarios

Para quienes planeen asistir, el pasacalle iniciará su travesía a las 20:30 horas, aprovechando la luz del atardecer para resaltar los efectos luminosos de las figuras. El recorrido se realizará íntegramente por la calle Nahuelbuta, comenzando en la intersección con Cacique Melivilu y avanzando en una caravana de color hasta llegar a Rudecindo Ortega. Se recomienda a los asistentes llegar con antelación y preferir el acceso peatonal para disfrutar del desfile sin contratiempos.

Más que un espectáculo visual, la obra dirigida por Juan Ibáñez propone una profunda reflexión sobre la crisis climática. La trama sigue a un náufrago que, tras gobernar accidentalmente una isla de residuos plásticos bautizada como «Plastierra», decide abandonar su trono al quedar maravillado por la vida submarina. A través de una ballena gigante de 11 metros y cardúmenes luminosos que «nadarán» entre los edificios, la pieza invita a la comunidad a reflexionar sobre la preservación de los ecosistemas del Pacífico Sur.

Cultura para los barrios

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura de la Municipalidad de Temuco, bajo una política de descentralización de los eventos masivos. Al respecto, el alcalde Roberto Neira Aburto destacó que este tipo de apuestas culturales de primer nivel combinan el impacto visual con la integración vecinal. “Queremos sorprender a nuestras vecinas y vecinos con espectáculos que no solo impacten, sino que también fortalezcan los lazos en nuestros barrios a través de talleres y participación ciudadana”, señaló la autoridad.

El evento es gratuito y abierto a todo público, y se enmarca en las celebraciones oficiales por el aniversario número 145 de Temuco. El pasacalle se trasladará al macrosector de Labranza el viernes 6 de febrero, también a las 21:30 horas.

Fuente: Soychile.cl y Destinotemuco.cl.

Imágenes: Facebook.com/EmergenciasAraucaniaoficial.

