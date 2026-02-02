The Cardigans en Chile 2026: el esperado regreso del pop sueco al Teatro Caupolicán

La banda liderada por Nina Persson se reencontrará con el público nacional el próximo 10 de febrero. La jornada contará con el dúo Dënver como invitados especiales, sellando una noche de nostalgia y vigencia musical

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El idilio entre Chile y The Cardigans escribirá un nuevo capítulo el próximo martes 10 de febrero. La agrupación oriunda de Jönköping, Suecia, confirmó su retorno al país para presentarse en el histórico Teatro Caupolicán, marcando su primera actuación en territorio chileno desde 2024.

El concierto promete ser un viaje exhaustivo por una discografía que ha sabido envejecer con elegancia, conectando a la generación que creció con sus videoclips en MTV con los nuevos oyentes que hoy viralizan sus clásicos en plataformas digitales.

Con tres décadas de historia a sus espaldas, el quinteto escandinavo sigue ostentando un estatus de culto dentro del pop-rock internacional. Su capacidad para fusionar la dulzura melódica de Nina Persson con guitarras de tintes melancólicos y enérgicos ha dejado una huella imborrable.

El repertorio para esta cita no dejará fuera himnos generacionales como «Lovefool», «Erase/Rewind» y «My Favourite Game», canciones que se han transformado en piezas fundamentales del catálogo musical de los años 90 y principios de los 2000.

La relación de la banda con el público local es profunda y cargada de hitos emotivos. Desde su debut en Chile en 2015, los suecos han demostrado un respeto genuino por la cultura nacional; un vínculo que alcanzó su punto máximo hace siete años durante su show en la Discoteque Blondie, cuando Persson sorprendió a la audiencia con una íntima versión de «Gracias a la Vida» de Violeta Parra. Este tipo de gestos ha consolidado un fanatismo leal que agotará, previsiblemente, las localidades para este reencuentro en la calle San Diego.

Teloneros de lujo

Para que la velada sea completa, la apertura del show estará a cargo de Dënver. El dúo chileno de indie-pop, integrado por Milton Mahan y Mariana Montenegro, atraviesa un excelente momento tras su reciente reactivación. Con un sonido más maduro y lanzamientos frescos, los responsables de «Los Adolescentes» serán el complemento ideal para calentar motores, aportando una dosis de frescura nacional antes de dar paso a la sofisticación sueca.

Las entradas para este evento, que une nostalgia y actualidad, pueden adquirirse en Puntoticket.com.

