«Trabajando para usted»: Artista Francisco Tapia (ex Papas Fritas) se tatúa logo desechado por el gobierno de Kast

El tatuaje genera una crítica al lema del gobierno “trabajando para usted”, cuestionando para quién realmente se está trabajando y quién es realmente ese 'usted', sobre todo si se considera que la clase trabajadora son quienes sostienen al Estado a través de impuestos y deudas.

«Trabajando para usted»: Artista Francisco Tapia (ex Papas Fritas) se tatúa logo desechado por el gobierno de Kast
El Ciudadano

«Trabajando para usted», la nueva obra del artista Francisco Tapia Salinas (ex Papas Fritas), parte de la idea de que el Estado no es un ente neutral orientado al bien común, sino una estructura que, históricamente, ha servido para mantener el orden social en contextos de desigualdad económica.

Este «orden» no responde a una realidad colectiva, sino a la necesidad de resguardar las condiciones que permiten a cierta clase social mantener el control de los medios de producción.

De esta forma, «Trabajando para usted», como eslogan, se transforma en una interrogante abierta: ¿Quién trabaja para quién?, y ¿quién es realmente ese ‘usted’?

La obra propone que, aunque el discurso institucional sugiere un servicio dirigido a toda la ciudadanía, en la práctica el Estado opera como administrador de los intereses de la clase dominante, protegiendo la propiedad privada, el capital y su reproducción.

Esta acción simbólica y radical remite también a prácticas históricas de marcaje y control, para cuestionar los límites entre ciudadanía, propiedad y pertenencia.

Además, visibiliza la tensión entre individuo y estructura institucional, exponiendo la subordinación del cuerpo y la vida a las lógicas del poder económico y estatal. 

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