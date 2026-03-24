Tras una temporada totalmente agotada en el Festival Internacional Santiago a Mil: Vuelve «Caballo» la nueva producción de Teatro ICTUS

Tras una exitosa temporada en el 33° Festival Internacional Santiago a Mil -a tablero vuelto-, la obra «Caballo» regresa a la Sala la Comedia de Teatro ICTUS durante todo el mes de abril, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas.

El montaje cuenta la historia de una mujer que está montada en el ahora inexistente caballo de Plaza Baquedano, agitando banderas de lucha que ni ella misma comprende completamente.

Se trata de una obra de teatro absurdo que utiliza el emblemático monumento como escenario para una comedia dramática tan desconcertante como el país mismo. El elenco está compuesto por María Elena Duvauchelle, Roberto Poblete, Paula Sharim, Daniel Muñoz, Nicolas Zárate y Camila Oliva, bajo la dramaturgia y dirección de Emilia Noguera.

Teatro ICTUS siempre se ha caracterizado por repensar y cuestionar el contexto político y social del país y del mundo a través de la crítica y el humor.

Bajo esa premisa, Emilia Noguera, actriz y parte del equipo artístico de ICTUS, agrega que «el acto teatral de ‘Caballo’ goza de la distancia suficiente como para que el espectador pueda realizar un análisis de la realidad que estamos viviendo, no solo de manera intelectual sino que fundamentalmente de manera emocional, cosa que le permite formarse una opinión sobre su estado actual».

En este montaje se comenzó a explorar la fórmula de lo absurdo, distinto a lo que venía haciendo ICTUS hace unos años.

«La obra está escrita bajo lo que podríamos llamar la lógica de los sueños. Los planos se entrecruzan, los personajes van cambiando de un personaje a otro sin previo aviso, todo se confunde, se exacerba, se superpone, se simplifica o complejiza. Esta característica la vuelve bastante absurda y por lo mismo bastante graciosa», explica Emilia Noguera.

«Todo esto está hecho así para graficar de alguna manera la confusión que hemos vivido como país los últimos años. Esta sensación de que nos golpearon en la cabeza y no entendemos realmente qué es lo que está sucediendo, por qué ha pasado lo que ha pasado y cual es la razón de tanto giro en la trama de nuestro país», agrega la directora y dramaturga.

En ese sentido, la protagonista, una mujer mayor y profundamente confundida, encarna la psique de una patria atrapada entre todos los eventos históricos y políticos de los últimos 70 años. Así, mientras el caballo es derribado a su alrededor, ella permanece en su lomo invisible, dialogando con personajes como su hija militar, su marido detenido desaparecido, dios y el diablo, entre otros.

ICTUS es uno de los únicos espacios culturales con un equipo artístico permanente y sólido, que ha ido consolidándose estos últimos años a través de una constante conversación intergeneracional y resistente. «Esta obra, fue la que cerró el homenaje ICTUS 70 años, una vuelta a creaciones nuevas y es importante porque nos identifica como el grupo que en la actualidad somos», apuntó al respecto la actriz Paula Sharim.

Ahora, con la vuelta del monumento de la Plaza Baquedano, la obra cobra fuerza y se hace aún más pertinente.

Coordenadas

Temporada del 2 al 30 de abril

Jueves, viernes y sábado, 20:00 horas

Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago

Entradas a través de Ticketplus

Precios:

General jueves: $12.000 | viernes y sábado: $15.000

Estudiante y Tercera edad: $8.000

El Ciudadano