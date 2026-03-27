Tronic celebra 25 años de trayectoria con su gira más ambiciosa por Chile

Tronic alcanza un hito fundamental en la música nacional: un cuarto de siglo de carrera ininterrumpida. Para conmemorar este aniversario, la agrupación chilena iniciará este sábado 28 de marzo en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua su «Tour 25 Aniversario», una serie de conciertos que destaca por ser el despliegue más extenso de su historia.

La gira recorrerá diversos puntos del país durante abril y mayo, incluyendo escenarios en Chillán, Valdivia, Talca, Valparaíso, Concepción y La Serena, entre otras ciudades. Según los integrantes, el objetivo es «llevar energía, potencia y emoción a cada escenario» en un formato que promete conectar con distintas generaciones de seguidores.

Un setlist histórico definido por los fanáticos

La gran novedad de este tour es la extensión de sus presentaciones. Por primera vez, Tronic interpretará 33 canciones por noche, conformando el show más largo de su trayectoria. Lo particular de este repertorio es que no fue seleccionado por la banda, sino por el público a través de votaciones en redes sociales.

«Jamás imaginamos cumplir 25 años haciendo música. Serán los shows más extensos de nuestra carrera y lo daremos todo» declararon los músicos, confirmando que el listado final incluirá himnos como «Mateo» y temas que no tocaban en vivo hace años.

Tronic: independencia y vigencia

La trayectoria de Tronic se ha forjado bajo el sello de la independencia desde el año 2000. Con nueve álbumes de estudio y 21 sencillos, la agrupación ha logrado cifras contundentes en la era digital, superando los 78 millones de reproducciones en YouTube. Este éxito no es reciente; ya en 2008 marcaron un hito al alcanzar el primer puesto en MTV con su éxito «Veinte por ciento».

Tras su exitosa presentación en Lollapalooza Chile 2024, la banda ha experimentado un nuevo aire en su convocatoria. Su vigencia quedó ratificada con su más reciente producción, «Traspaso Generacional», trabajo que fue distinguido en 2025 como uno de los 50 discos indispensables de la música chilena.

Un gran cierre en el Movistar Arena (La Cúpula)

El punto culminante de toda la celebración tendrá lugar el sábado 20 de junio en La Cúpula del Parque O’Higgins. Este evento está diseñado como un encuentro familiar y apto para todas las edades. La banda define este concierto como una «deuda pendiente» con su audiencia de la capital.

«Queremos un show donde los padres salten con sus hijos. Ver a distintas generaciones en familia hace que estos 25 años valgan la pena», señalaron desde la agrupación. Las entradas para esta fecha final ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Fuente: Musicachilena.cl.

Imágenes: Facebook.com/tronicfromchile.

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