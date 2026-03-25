Tryo Teatro Banda celebra 25 años con el reestreno de su obra fundacional «El invitado»

La escena teatral nacional conmemora un cuarto de siglo de una de las agrupaciones más influyentes del país. Tryo Teatro Banda continúa los festejos de su 25° aniversario retomando «El invitado», la obra con la que el colectivo fundó su identidad en el año 2000. El montaje mantiene su elenco y formato original, rescatando la esencia que los llevó a recorrer desde escuelas públicas hasta festivales internacionales en sus inicios.

La dirección, a cargo de la dupla compuesta por Francisco Sánchez y Carolina González, reafirma los tres pilares que han sostenido a la compañía durante estas dos décadas: el rescate de la historia de Chile, la itinerancia constante y el uso de música en vivo. “Nunca imaginamos que en este año de celebración aparecería esta obra tal cual como se montó hace 25 años atrás… nunca olvidamos de dónde venimos”, señalan desde la agrupación.

La marginalidad y la crítica social de Radrigán

Escrita por el emblemático dramaturgo Juan Radrigán (1937-2016), la obra presenta la historia de un matrimonio en situación de marginalidad que intenta lidiar con un visitante no deseado. Este «invitado» funciona como una potente metáfora de la dictadura y las imposiciones del mercado en la sociedad chilena. La pieza combina fragmentos musicales con una «risa agridulce», transformando al público en confidente de los dilemas existenciales de los personajes.

Con una trayectoria que incluye éxitos como Pedro de Valdivia: la gesta inconclusa y ¡Parlamento!, Tryo Teatro Banda utiliza en esta obra las artes de los antiguos juglares para conectar con un público transversal. La función es una oportunidad única para ver el germen de un estilo que ha llevado el teatro mestizo chileno a escenarios de Estados Unidos, Europa y toda Latinoamérica.

Coordenadas

• Obra «El invitado» de Juan Radrigán, por Tryo Teatro Banda.

Sábado 28 de marzo de 2026, 19:00 horas.

Teatro Viajeinmóvil, Pasaje Adela 2151, Independencia, Región Metropolitana.

Entrada “a la gorra”. Inscripciones aquí.

La inscripción debe realizarse por cada persona que asiste. Por ejemplo; si asistes en familia, deberás inscribir a cada persona de tu familia. Recuerda que los cupos son limitados.