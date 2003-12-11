U. de Chile despide a uno de sus maestros: Falleció Gonzalo Díaz Cuevas, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003

El mundo universitario, cultural y artístico está de luto. Este 11 de diciembre falleció el artista visual, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y profesor titular de la Universidad de Chile, Gonzalo Díaz Cuevas, quien además, esta misma jornada de jueves durante la mañana había sido anunciado como el ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades.

«Gonzalo Díaz fue un gigante en el arte, en la academia y en la vida. Respetado y querido, honesto y valiente, encarna lo mejor de la Universidad de Chile. Con un talento artístico desbordante, que volcó con generosidad a la enseñanza y la creación, supo también construir institucionalidad y abrir caminos», señaló la rectora Rosa Devés una vez conocida la noticia.

Por su parte, el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, expresó que Gonzalo Díaz «fue un artista, un académico y un ser humano central para nuestra Facultad y nuestra Universidad. Su producción crítica, de vanguardia y resistencia en tiempos aciagos, pavimentó el camino de cientos de jóvenes artistas que pasaron por sus aulas y enseñanza troncal en nuestro Departamento de Artes Visuales».

«Con profundo pesar despedimos a quien considero, será recordado como uno de los artistas más prolíficos e importantes de los últimos cincuenta años de nuestra historia contemporánea», agregó el profesor Carrasco.

Gonzalo Díaz en su juventud.

Desde la U. de Chile informaron que el velorio del artista se realizará a partir de este viernes 12 de diciembre, desde las 12.00 horas, en el MAC de Parque Forestal, hasta las 20.00 horas, y continuará el sábado con una ceremonia de despedida, abierta al público, por parte de su familia, la Universidad, estudiantes y seres queridos, a las 12.30 horas.

Legado

En constante revisión y preocupación por el archivo y dejar plasmado su pensamiento, el profesor Díaz había publicado recientemente el volumen «Escritos 1980–2020 y Textos en Obra», una publicación de más de 500 páginas, editado por Consuelo Rodríguez bajo el sello de Ediciones Metales Pesados.

Otro de sus últimos hitos públicos fue la presentación de su archivo digital, el cual consta de más de 240 obras, 169 exposiciones y 350 documentos y publicaciones como un espacio de investigación colaborativa.

Respecto a este acervo, presentado al público en enero del 2025, el Premio Nacional dijo que el objetivo es «difundirlo en distintos ámbitos y ponerlo en diálogo con otras instancias archivísticas o de investigación. La vinculación con los estudiantes y académicos de la Universidad de Chile también es muy importante».

«Vía Crucis», Gonzalo Díaz

«Tratado del entendimiento humano»

«Réplica»

Vida y obra vinculada a la Universidad de Chile

Gonzalo Díaz nació en Santiago el 13 de marzo de 1947.

Formado en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre 1965 y 1969, tuvo como maestros a José Balmes, Rodolfo Opazo, Alberto Pérez y Adolfo Couve.

Recibió el grado de Licenciado en Arte con mención en Pintura. Continuó sus estudios en 1980 en la Universitá Internazionale dell’Arte en Florencia, Italia. Allí compartió taller con el artista nacional Francisco Smythe.

Posteriormente, en 1987 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim por medio de la cual desarrolló el proyecto «Marcación del territorio o introducción al paisaje chileno».

En 1969 se inició como ayudante en los Talleres de Pintura de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, asumiendo el cargo de Profesor Titular a partir de 1975. En 1977 participó en la fundación del Instituto de Arte Contemporáneo, donde fue profesor del Taller de Pintura.

Díaz además, fue candidato a Rector en el año 2014 y fue el primer presidente del Consejo de Evaluación, el que sesionó por primera vez en el año 2006.

El arte conceptual de una generación

Perteneciente a una generación que buscó expresarse desde lo conceptual, mediante nuevos soportes y formas de expresión, Gonzalo Díaz irrumpió en la escena pictórica nacional con su «Historia sentimental de la pintura chilena», cuya matriz icónica fue la imagen femenina del envase del detergente Klenzo, reproducida y alterada en su presentación.

Desde entonces no cesó tras nuevas formas de expresión, sumando a su creación individual una permanente acción en la docencia en las universidades de Chile y Arcis.

Bajo ese paradigma, presentó propuestas rupturistas, en el sentido de incorporar búsquedas distintas al formalismo.

Así, por ejemplo, a fines de 2001, exhibió en el Museo de Arte Contemporáneo la obra «Tratado del entendimiento humano», instalación de grandes dimensiones basada en una frase del poeta y filósofo alemán Novalis: «Buscamos por doquier lo incondicionado y encontramos siempre cosas». La instalación ocupó el hall del Museo y estuvo compuesta por letras conteniendo césped en sus cavidades, sostenidas por tortugas de metal (205 en total).

Reconocimientos

Entre los reconocimientos obtenidos, que se suman al Premio Nacional obtenido el año 2003, Gonzalo Díaz obtuvo el Premio de Mérito, Concurso CRAV, Museo de Arte Contemporáneo (1974); el Concurso de Creación Plástica con el proyecto «Paraíso Perdido», auspiciado por el Servicio de Desarrollo Científico de la Universidad de Chile (1978); el Gran Premio del VI Concurso de la Colocadora Nacional de Valores con su obra «Los hijos de la dicha o introducción al paisaje chileno» del Museo Nacional de Bellas Artes (1980); el Primer Premio concurso Chile-Francia, Instituto Chileno Francés de Cultura (1983); la Beca de Arte de la Fundación Guggenheim de EEUU (1987); y el Premio Altazor por la instalación «Unidos en la Gloria y en la Muerte», en el Museo Nacional de Bellas Artes (2000).

Puedes conocer más sobre la vida y obra de Gonzalo Díaz en el portal Artistas Visuales Chilenos del Museo Nacional de Bellas Artes.

Gonzalo Díaz, 1947-2025

El Ciudadano