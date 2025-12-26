Últimas funciones de «Marat/Sade»: la cruda versión libre que cierra la temporada del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile

El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (DETUCH) finaliza su Temporada 2025 con las últimas funciones de Marat/Sade (versión libre). Esta obra, que ha cautivado por su intensidad política e íntima, se presentará este lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 en la Sala Agustín Siré, en Santiago Centro.

Una relectura política desde la intimidad y el cuerpo

Realizada por el curso de Creación Actoral IV y dirigida por el destacado director Jesús Urqueta, esta propuesta se aleja de la épica tradicional y la grandilocuencia del texto original de Peter Weiss. En su lugar, el montaje apuesta por una estética cruda donde la revolución no es un acto heroico, sino un territorio desgastado y un cuerpo febril.

En esta versión, Marat encarna una idea política que se fractura desde su interior, mientras que Sade intercala lucidez y distancia para cuestionar el sacrificio y el deseo de transformación social. La obra transforma la locura en una «lucidez herida», situada en un espacio que evoca un búnker o refugio precario, reflejo de la resistencia cotidiana cuando los grandes relatos caen.

Punk y rock pesado: el sonido del presente

Uno de los puntos más innovadores de este montaje es su universo sonoro. La música, compuesta especialmente por Pablo Ariel López, rompe con el teatro histórico para conectarse con la periferia y la calle.

Con un estilo punk y rock pesado que tensionan la escena general, el sonido no ilustra, sino que expone la violencia y la fragilidad del relato, creando una atmósfera de urgencia contemporánea.

Marat/Sade (versión libre) no busca reconstruir el pasado, sino exponer sus ecos en el Chile actual. Es una obra donde lo político se encarna en el campo de batalla de la intimidad, convirtiéndose en una cita imprescindible para quienes buscan un teatro de vanguardia que reflexiona sobre las derrotas y la persistencia de la voz humana.

Coordenadas

Obra Marat/Sade (versión libre).

Lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025, 19:30 horas.

Sala Agustín Siré, Morandé 750, Santiago.

Entradas en Ticketplus.cl.