Un canto libre: Orquesta y Coro Sinfónico Usach estrenan canciones de Víctor Jara orquestadas por Sergio “Tilo” González

Víctor Jara abrió su discografía como cantautor en 1966, tras varias temporadas como integrante del grupo Cuncumén y una intensa actividad como director teatral. Ese año publicó sus primeras canciones como solista, incluyendo un lado B que el tiempo transformó en clásico: «El cigarrito».

Exactamente seis décadas después, «El cigarrito» será una de las composiciones que la Orquesta y el Coro Sinfónico Usach incluirán en un programa dedicado exclusivamente al cantautor.

Bajo el título Víctor Jara, un canto libre, Sergio «Tilo» González orquestó 10 canciones que serán interpretadas por ambos elencos junto a dos solistas: Catalina Plaza, voz de «Catalina y Las Bordonas de Oro», y Diego Huberman, quien ha desarrollado su carrera musical bajo el seudónimo «El Árbol de Diego».

Además, el Coro Mawünko, formado por 30 niños y niñas, también se sumará a un concierto que será dirigido por Francisco Núñez Palacios, y que se realizará el miércoles 1 de abril, a las 19:30 horas, en el Teatro Aula Magna Usach.

Las entradas son gratuitas y se pueden descargar en Portaltickets AQUÍ.

El recital será transmitido en vivo por Radio Usach, a través de su señal 94.5 FM y 50.2 en TV digital, y por el canal oficial de la Usach en Youtube.

«Este concierto es resultado de un trabajo colaborativo con la Usach, con quienes tenemos una larga trayectoria de amistad», dice Amanda Jara, presidenta de la Fundación Víctor Jara.

«Estamos felices de que el maestro ‘Tilo’ González haya aceptado este desafío. Sin duda, la voluntad de colaborar es el principio de toda creación y este lugar, la ex Universidad Técnica del Estado (UTE), fue el último lugar en el que trabajó mi papá, precisamente para crear desde la colectividad. En ese sentido, este concierto es una ventana de esperanza, belleza y creación», agregó Amanda Jara.

Sergio ‘Tilo’ González, baterista y fundador del grupo Congreso, ya había trabajado en una primera versión de Víctor Jara, un canto libre, que la Orquesta y el Coro Sinfónico Usach interpretaron en su temporada del año 2023.

Para esta ocasión, el músico revisó esa partitura y añadió otras 5 canciones que tendrán su estreno absoluto: Herminda de La Victoria, Lo único que tengo, El aparecido, En el río Mapocho y Luchín.

«Estas son canciones de Víctor Jara. No es una obra conceptual, sino que está basada en sus canciones», subraya el compositor.

En esa línea, detallas que «éstas fueron intervenidas, en el sentido de que no se usa su acompañamiento habitual, sus frases de guitarra, que son reemplazadas por ambientes distintos, sin perder el concepto de cada canción. Una orquesta tiene muchos elementos y quise usarlos de una manera cercana a lo popular. No hay muchas técnicas europeas, por decirlo de alguna manera, sino que intenté jugar con los colores de los instrumentos de madera y cuerdas».

Según ‘Tilo’ González, el repertorio refleja también una dimensión menos conocida de Víctor Jara: «No son las canciones más típicas que hemos escuchado en otros arreglos u otras agrupaciones. Por supuesto que hay algunas emblemáticas, como Manifiesto o Te recuerdo Amanda, pero ojalá que el concierto tenga la virtud de mostrar otro tipo de canciones no tan populares, que rescate ciertas cosas que no están habitualmente en la oreja de todos».

La temporada de conciertos gratuitos de la Orquesta Usach cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y considera otros 10 programas en el mismo Teatro Aula Magna. El detalle de la programación se puede encontrar en este enlace.

El Ciudadano