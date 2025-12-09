Un Nobel al Pueblo de Chile: exhibición del premio original de Gabriela Mistral en la Iglesia San Francisco

Este miércoles 10 de diciembre durante todo el día, junto a fotografías, prensa de época, su discurso original, registros sonoros y una selección de libros fundamentales de su obra

Un Nobel al Pueblo de Chile: exhibición del premio original de Gabriela Mistral en la Iglesia San Francisco
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Se vivirá un momento histórico y emotivo en Santiago. El Premio Nobel de Literatura original de Gabriela Mistral será exhibido al público, cumpliendo la voluntad testamentaria de la poeta. La medalla y el diploma del galardón, el primero otorgado a una mujer latinoamericana, se presentarán en la Iglesia San Francisco de la Alameda.

La jornada, organizada junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, conmemora los 80 años de este reconocimiento histórico, invitando a la comunidad a reencontrarse con la dimensión humana, literaria y espiritual de la icónica poeta chilena.

Horario y detalles de la exhibición

El evento se realizará mañana miércoles 10 de diciembre en la Iglesia San Francisco de la Alameda (Avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 834, Santiago Centro). Habrá una Misa Inaugural presidida en la iglesia, a las 8:30 horas.

La Exhibición Pública estará abierta desde las 9:00 y hasta las 19:00 horas. El acceso es gratuito y por orden de llegada. La jornada incluirá recorridos guiados por el interior del templo.

El legado y la conexión franciscana

La exhibición del Nobel original es posible gracias a la profunda conexión que Gabriela Mistral desarrolló con la espiritualidad franciscana. En sus años finales, esta cercanía la llevó a dedicar su libro Motivos de San Francisco a la figura del santo, dialogando sobre la contemplación, la humildad y la fraternidad.

Ese vínculo quedó sellado en su testamento, donde legó su medalla, broche y diploma Nobel al pueblo de Chile, bajo la custodia de la Orden Franciscana. Es gracias a esta voluntad que el conjunto original será presentado de manera excepcional en esta conmemoración.

«Agradecemos especialmente a la Orden Franciscana por resguardar este legado y por permitir su exhibición, haciendo posible que el público acceda a esta pieza fundamental de la historia de Chile

La muestra incluirá además una réplica del vestido que Mistral usó en la ceremonia de premiación, fotografías, prensa de época, su discurso original, registros sonoros y una selección de libros fundamentales de su obra.

Se invita a todo el público a ser parte de esta jornada histórica y a conectar con la cultura y la memoria de la primera mujer latinoamericana en ganar el Nobel de Literatura.

Fuente: Museosanfrancisco.com.
