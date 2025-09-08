Un thriller social imperdible: Película «Las Cenizas» llega a las salas independientes de todo el país

Una mujer pierde a su padre, quien vive en un asilo, de manera inesperada, en lo que ella cree fue un asesinato. Determinada a descubrir la verdad, comienza una investigación que la adentra en el enigmático pasado de su padre.

Esa es la trama de Las Cenizas, dirigida por Stjepan Ostoic Papic: un drama lleno de suspenso, protagonizado por Paola Lattus, Paula Zúñiga, Luz Domic y José Soza, y que llegará a las salas independientes de todo el país el jueves 25 de septiembre, gracias a la convocatoria de la Red Salas de Cine, Estrenos en RED 2025.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, tiene como objetivo reconocer y difundir obras cinematográficas de Chile y Latinoamérica, apoyándolas en el desarrollo de un plan de distribución y materiales que permitan reforzar la estrategia de difusión de cada película como una manera de promover la circulación de estos contenidos en el territorio nacional, apostando por la descentralización y al trabajo en red.

Sobre la importancia de exhibir esta película en las salas independientes, Cynthia García Calvo, encargada de programación de la Red Salas de Cine Chile comentó que “es un thriller que evidencia la alta calidad creativa y técnica del cine hecho en regiones. Para la Red de Salas es una gran satisfacción poder exhibir una película hecha en Antofagasta, y dar pantalla a las producciones que se conciben fuera de la capital, buscando un sello propio e identitario”.

Realizada de manera íntegra en Antofagasta, en clave blanco y negro, es una película que tiene como parte de su sello la producción regional.

“Para mí, las historias deben estar ligadas a un territorio. Me cuesta pensar en relatos universales que se alejen de él, y eso es lo que me conecta con Antofagasta; cada vez que pienso una película, siempre está vinculada a un lugar”, señaló Stjepan sobre su película.

“También hay un impulso más romántico, que es aportar a la formación de grupos fuera de Santiago. Es difícil porque vivimos en un país centralista, con las principales escuelas de cine en Santiago y Valparaíso, donde se concentran los profesionales más fuertes. Pero lo técnico no puede estar por encima de lo que crees. Las historias no se conciben fuera de su territorio, porque las dinámicas son muy distintas”, agregó el cineasta.

Así, tras un paso por el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar FICVIÑA y el Santiago Festival Internacional de Cine SANFIC, donde Paola Lattus obtuvo un reconocimiento a su interpretación en la película, Las Cenizas tendrá su estreno comercial en los espacios de exhibición de la Red Salas Independientes de Cine Chile.

La Avant Premiere será el miércoles 24 de septiembre en Antofagasta, en colaboración con el equipo de la sala Esquina Retornable, en un evento al aire libre. Además estará presente su director y parte del equipo de la obra.

Por su parte, el estreno en la zona central se realizará el jueves 25 de septiembre en la sala CCC, ubicada en el centro de Santiago. Posteriormente, se exhibirá en 20 salas de la Red de norte a sur del país.

El Ciudadano