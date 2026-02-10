Una invitación a conectar con el latido de la tierra: presentación de «Kultrun un canto del alma» en el Centro Cultural La Moneda

Un encuentro literario para dialogar con la cosmovisión mapuche y la poesía de Mauricio Manquepillán, en compañía de Elisa Loncon y Nayareth Pino Luna

Autor: El Ciudadano
El próximo martes 17 de febrero, LOM Ediciones y el Centro Cultural La Moneda invitan a la comunidad a la presentación de “Kultrun un canto del alma (Kultxug kiñe pülli üllkantun)”, el nuevo poemario de Mauricio Manquepillán. La cita propone un viaje hacia el interior del Itxofill Mogen (toda la biodiversidad), reconociendo la vida y el espíritu que habita en cada elemento del cosmos.

La obra de Manquepillán es un acto de memoria que pulsa como el instrumento sagrado del que toma su nombre. A través de una escritura que nace desde la cicatriz y la ternura, el autor – profesor de filosofía e hijo de la migración campo-ciudad – logra que la palabra respire. Sus versos son un eco del Azmapu, la ley antigua que rige la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza.

El diálogo será enriquecido por la presencia de la académica y lingüista Elisa Loncon, cuya trayectoria en la defensa de las culturas indígenas aporta una profundidad única a este encuentro. Junto a ella, la escritora Nayareth Pino Luna sumará su mirada literaria y docente, creando un puente entre la sabiduría ancestral y las nuevas narrativas que resisten y florecen en la actualidad.

Este poemario nos recuerda que la identidad no se pierde en la distancia, sino que se fortalece en el canto. Es una invitación a detener el ritmo de la ciudad para escuchar la sabiduría de los ríos y el cielo. En un ambiente armónico y solemne, los asistentes podrán ser parte de este ritual de palabras que afirma que todo lo que existe posee un poder y un espíritu compartido. Disponible en Lom.cl.

Coordenadas

• Presentación del libro «Kultrun un canto del alma«.
Martes 17 de febrero de 2026, 18:00 horas.
Centro Cultural La Moneda, Espacio Lector (Nivel -3). Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago Centro.
Actividad gratuita con cupos limitados.

Fuente: Cclm.cl.
