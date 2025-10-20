Una invitación a explorar «El Arte de lo Invisible», en la UNAB

La sutil belleza intrínseca en la exploración científica, en una muestra que puede visitarse hasta el 22 de octubre, con entrada liberada

Autor: El Ciudadano
La Universidad Andrés Bello (UNAB) presenta la exposición “El Arte de lo Invisible”, muestra única que fusiona el arte y la ciencia, revelando el mundo oculto de la investigación científica. La exhibición es una iniciativa de la Dirección de Extensión Cultural y la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la universidad.

La exhibición reúne 12 imágenes ganadoras y seleccionadas del Primer Concurso de Fotografía Científica UNAB 2024, ofreciendo a la comunidad una mirada a detalles que son inaccesibles a simple vista, pero que la tecnología permite visualizar y transformar en expresión artística.

Bajo la premisa de situar el desarrollo de la ciencia y tecnología como pilares, la UNAB busca, con esta iniciativa, acercar el conocimiento científico a la comunidad. «El Arte de lo Invisible» celebra la capacidad de observación y el descubrimiento, conectando disciplinas aparentemente distantes como el arte y la investigación.

Galardonados y coordenadas

El concurso que dio origen a la exposición destacó a investigadores y estudiantes de doctorado por su habilidad para capturar la belleza microscópica.

El primer lugar del certámen fue otorgado a Joyce Pullen, investigadora del Instituto de Astrofísica UNAB. El segundo y tercer lugar recayeron en Dominique Lemaitre, investigadora de Medicina Veterinaria, y Cristina Caparrós-Vallcorba, estudiante del Doctorado en Medicina de la Conservación, respectivamente.

«El Arte de lo Invisible» puede visitarse de forma gratuita hasta el 22 de octubre, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en el Edificio R4 del Campus República de la UNAB (República 220, Santiago). Una oportunidad ideal para despertar la curiosidad y apreciar la intersección entre la creatividad y la exploración científica.

Fuente: Cultura.unab.cl.
