Valparaíso: CasaPlan y Taller Lautaro inauguran «Desplazamientos», exposición colectiva con trabajos de 16 artistas

El sábado 25 de octubre a las 12:00 horas, se inaugura en Casaplan de Valparaíso (Sala Subterráneo) la exposición «Desplazamientos», una muestra colectiva que reúne el trabajo de 16 artistas pertenecientes al Taller Lautaro, centrado en las artes gráficas contemporáneas.

La exposición estará abierta al público hasta el 23 de noviembre en Av. Brasil 1490, pleno centro de Valparaíso, y forma parte de una iniciativa conjunta entre Taller Lautaro y Casaplan, dos espacios comprometidos con el fomento de las artes visuales y la creación colaborativa.

«Desplazamientos» propone una reflexión visual y técnica sobre los movimientos -físicos, simbólicos y políticos- que atraviesan tanto la práctica artística como los territorios habitados. A través del grabado, las y los artistas participantes exploran nociones de tránsito, identidad, memoria y transformación.

La muestra cuenta con obras de Antonia Mardones, Catalina Maruri, Constanza Jarpa, Daniela Márquez, Isabel Baraona, Isabel Fernández, José Aros, Leo Courbis, Lise Moller, Luana Issaurat, Macarena Quezada, Magdalena Prado, Michael Yaikel, Rafaela Pino, Román Torres y Santiago Figueroa.

Isabel Fernández

«Esta exposición es una invitación a experimentar los cruces entre técnica y discurso, entre territorio y subjetividad, en una ciudad como Valparaíso que ha sido históricamente un punto de encuentro, tránsito y desplazamiento», se lee en la reseña de la muestra.

Constanza Jarpa

Daniela Márquez

Coordenadas

Exposición «Desplazamientos»

25 de octubre al 23 de noviembre

Casaplan, Sala Subterráneo

Av. Brasil 1490, Valparaíso

Entrada liberada.-

Obra Portada: Catalina Maruri

El Ciudadano