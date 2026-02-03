Valparaíso será sede del XV Encuentro Nuestra Memoria Viva en el Parque Cultural

Ex presas y presos políticos de la región se reunirán este sábado 7 de febrero en la ex cárcel para una jornada de reflexión, cultura y compromiso con los Derechos Humanos

El Sitio de Memoria Parque Cultural de Valparaíso recibirá una nueva edición de un evento clave para la historia reciente del país. Bajo el nombre de «Nuestra Memoria Viva», el Colectivo de Ex Presas y Presos Políticos de la zona llevará a cabo su decimoquinto encuentro anual, consolidando este espacio como un punto decisivo para la promoción de la verdad y las garantías de no repetición en el territorio nacional.

La programación dará inicio a las 11:00 horas con la instalación de una feria conformada por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. La instancia busca generar un vínculo directo con la ciudadanía, permitiendo que los asistentes conozcan de primera mano la labor de preservación histórica y búsqueda de justicia que estas agrupaciones desarrollan de forma permanente.

La jornada continuará durante la tarde con una recepción oficial en la Caracola Central de la Ex Galería de Reos, sitio de alto valor simbólico donde se ubica la placa de señalización de la antigua celda de castigo.

El cierre de la conmemoración se trasladará al Teatro del Parque a partir de las 17:00 horas. En este escenario se desarrollará el acto central del Encuentro, el cual integrará discursos de memoria con una propuesta artística vinculada al compromiso social.

La música estará a cargo de las agrupaciones La Honda y Chancaca, además de la participación de la destacada poetisa y cantora popular Atena Rodó, quienes cerrarán la jornada que busca dignificar la experiencia de quienes sufrieron la prisión política en la región.

Fuente: Parquecultural.cl.
Fotografías: Nelson Muñoz, «La Presencia de los Ausentes».
