Víctor Hugo Bravo presenta la exposición virtual “El Crepitar de los Insectos. LAGARTO”

El artista visual chileno Víctor Hugo Bravo presenta la corrosiva muestra “El Crepitar de los Insectos. LAGARTO” en el novedoso espacio digital Galería Suyai TV. La exposición virtual propone una inmersión sin filtros en los límites de la memoria, el poder y la violencia en Latinoamérica.

La obra, de una carga visual potente y punzante, se convierte en un «environment» total que utiliza la imagen como un virus que interpela la mirada. Bravo, conocido por su trayectoria en la crítica social a través de la instalación y la performance, presenta una exploración radical de la «máquina higienizante», ese mecanismo social que busca ocultar la realidad abyecta y grotesca. En esta serie, la estética viral de la imagen obliga al espectador a confrontar su propia incomodidad, despojándolo de cualquier ilusoria neutralidad.

Símbolos de descomposición y crítica despiadada

El título de la muestra alude al crujido de los insectos como una metáfora poderosa de la descomposición y el resurgir. Esta simbología le permite a Víctor Hugo Bravo articular una crítica despiadada a las estructuras de poder y a la hipocresía contemporánea.

Con una formación sólida en Artes Plásticas y una obra que ha sido expuesta en importantes bienales, Bravo (Chile, 1966) ha consolidado una carrera marcada por el abordaje frontal de temas como la violencia y la memoria histórica. Esta nueva muestra en la vanguardista Galería Suyai TV es una cita imperdible para quienes buscan un arte chileno contemporáneo que cuestione y dialogue con la realidad sin concesiones.

Coordenadas

“El Crepitar de los Insectos. LAGARTO”, exposición virtual de Víctor Hugo Bravo.

La muestra puede visitarse en la plataforma Galería Suyai TV, accediendo a través de este link. Recomendada solo para mayores de 18 años.