«Víctor Jara: 150 canciones y un poema», la obra definitiva del canto popular chileno

El periodista Jorge Leiva expande el legado de Víctor Jara con “Víctor Jara: 150 canciones y un poema”, una publicación exhaustiva y rigurosa. El libro se convierte en una herramienta fundamental para trazar la versátil y prolífica carrera musical de uno de los creadores más influyentes del canto popular chileno y latinoamericano.

La investigación profundiza en los apenas 16 años de carrera del artista, trágicamente interrumpida tras el Golpe de Estado de 1973. A lo largo de su trayectoria, Víctor Jara demostró maestría incursionando en géneros tan diversos como el folclor, la trova, el rock, el canto político, la música religiosa y la incidental para teatro.

La historia detrás de cada composición (1957 – 1973)

En “Víctor Jara: 150 canciones y un poema”, Jorge Leiva detalla la historia detrás de la obra de Jara, cubriendo el período de 1957 a 1973. La investigación explora a fondo los orígenes, el contexto social e histórico, y los sucesos que inspiraron cada una de las composiciones y grabaciones del músico.

La publicación no solo compila las composiciones propias del artista, sino también las reinterpretaciones que realizó de temas de otros autores, además de los homenajes que su obra ha recibido.

Jorge Leiva comentó: “La idea de este libro es mostrarle a las personas que las canciones tienen una historia detrás. Como, por ejemplo, el contexto de un país, hay canciones de cuna, medievales, tonadas, villancicos”, durante la presentación del libro en la sala CEINA, el pasado 25 de noviembre.

Una rigurosa investigación y testimonios inéditos

El proceso investigativo de esta obra comenzó entre 2018 y 2019, e incluyó una revisión exhaustiva de archivos, piezas audiovisuales y sonoras. La labor también sumó la realización de 60 entrevistas con personas que relatan cómo conocieron a Jara y cómo trabajaron ciertas canciones.

En el texto está contado lo que inspiró y rodeó los temas de los que quedó registro sonoro. Sus orígenes y las circunstancias en que fueron compuestos y grabados, los lugares, las experiencias y las personas que los inspiraron.

Editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), el libro se consolida como una obra fundamental para entender la dimensión creativa e histórica de Víctor Jara en el canto popular chileno.

“Víctor Jara: 150 canciones y un poema” ya se encuentra disponible para el público en la tienda física y online del Sello Víctor Jara.

Fuente: Musicachilena.cl.

