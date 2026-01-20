Villa Cariño estrena “Llorando por ti”: una cumbia pop que abraza el desamor

La emblemática banda chilena Villa Cariño vuelve a las listas de reproducción con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Llorando por ti”. Fieles a su inconfundible sello de cumbia latina-pop, la agrupación presenta una propuesta que aborda el desamor desde una perspectiva de fragilidad y honestidad emocional, conectando profundamente con sus seguidores.

Un regreso a las raíces de la cumbia romántica

Con este estreno, el grupo retoma una de sus temáticas más icónicas: la cotidianidad de las relaciones humanas. “Llorando por ti” no solo es una canción de despecho; es una pieza que utiliza la estructura de la música tropical chilena para narrar la vulnerabilidad masculina y el duelo afectivo.

Este single se suma a un catálogo que ya es parte fundamental del cancionero popular chileno, reafirmando la vigencia de la banda en la escena nacional.

«Este lanzamiento es un regalo para quienes siguen nuestra música; un tema que busca integrarse naturalmente al repertorio de nuestros conciertos y plataformas digitales», señalaron los integrantes de Villa Cariño.

Próximo disco: ¿Qué esperar de Villa Cariño?

Aunque la banda aclaró que “Llorando por ti” es un sencillo independiente y no formará parte de su próximo álbum, la noticia de un nuevo disco de Villa Cariño ya genera expectativas.

El conjunto ya se encuentra trabajando en una nueva producción discográfica con la energía que los ha consolidado como una de las bandas más queridas del país. Su inspiración sintoniza con la sacra intención de mantener la cumbia como eje rítmico central, y reforzar el espíritu comunitario y la cercanía con el público.

“Llorando por ti” ya está disponible para escucha en las principales plataformas digitales, invitando a los fans a disfrutar de este adelanto mientras la agrupación finaliza los detalles de su esperado material de estudio.

Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.