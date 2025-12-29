XXV Festival Músicas del Mundo 2026: El gran panorama gratuito del verano en todo Santiago

El Festival Músicas del Mundo celebra su primer cuarto de siglo consolidándose como el evento cultural más importante de la World Music en Chile. En su versión XXV, el festival promete una experiencia multicultural sin precedentes, reuniendo a destacados artistas de diversas geografías en un formato de acceso liberado para toda la familia.

Del 15 al 25 de enero de 2026, la Región Metropolitana se transformará en el epicentro de la diversidad sonora, con escenarios que se extenderán por comunas como La Granja, San Joaquín, El Bosque, Paine, Peñalolén y Estación Central.

Organizado por Mundovivo y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, este aniversario trae consigo una expansión de sus fronteras habituales. A locaciones clásicas como el Centro Cultural Chimkowe y el Teatro Municipal de San Joaquín, se suman este año dos nuevos espacios emblemáticos: Matucana 100 en Santiago, y el Centro Cultural Pueblito de Champa en Paine.

El gobernador Claudio Orrego destacó la importancia de estas instancias: “Queremos una ciudad viva y activa, donde las familias disfruten de experiencias culturales de primer nivel de manera gratuita”.

Cartelera Festival Músicas del Mundo 2026

El line-up de este año cuenta con 8 números internacionales y 12 nacionales, abarcando estilos que van desde el Afrobeat y la música Celta hasta sonidos de los pueblos originarios de Norte y Sudamérica.

Artistas Internacionales

Desde Canadá, llegan Lemon Bucket Orkestra, Oktoécho, Oktopus, y Trascendent Talas / Curtis Andrew. También Chuskupura, desde Ecuador; Uli Costa desde Brasil, y Valérie Ekoume desde Camerún.

Artistas Nacionales

El talento chileno estará representado por exponentes de la talla de Pascuala Ilabaca & Fauna, Newen Afrobeat, Magdalena Matthey, Subhira Quinteto, Ajimsa, Chola y Gitano, entre otros.

¿Qué es la World Music?, Side Shows y Academia

La World Music o músicas del mundo agrupa aquellas creaciones que rescatan sonidos de origen, música étnica y local para fusionarlos con el folclore, el pop o el jazz. Según Subhira Cepeda, creador del festival, esta edición es la más grande hasta la fecha:

“Presentamos una muestra de multiculturalidad con música de altísimo nivel, representando a África, India, Europa y pueblos originarios como los Inuit de Canadá y Quichua de Ecuador”.

También y como novedad para el 2026, Mundovivo ha preparado una serie de «Side Shows» y encuentros académicos. Estas actividades permitirán un contacto más íntimo con los músicos y un espacio de aprendizaje sobre la riqueza técnica y cultural de los instrumentos y ritmos del mundo.

Mayores informaciones y detalles de la programación, en Mundovivo.cl/xxvfestival/.

