2 Man Army lanza segundo single junto a destacado bajista nacional e inicia gira por EE.UU.

Luego de debutar con su single «Lake Of Fire» y la positiva reacción a nivel internacional del video que los llevó a ser galardonados en LA Film Fest y Toronto Film and script awards , la banda nacional 2 Man Army ha anunciado una gira de 3 fechas por el sur de Florida, EEUU, durante octubre y el lanzamiento de su segundo single «Yesterday’s Party» con la colaboración del destacado bajista nacional Jorge Campos (Congreso, Fulano, Santiago del Nuevo Extremo, entre otros).

«Este proyecto surgió durante una pandemia lo que hizo que las cosas se hicieran de forma distinta, se dio esta oportunidad de ir a EEUU y no dudamos» comenta la banda. «Con Jorge nos conocemos desde hace mucho tiempo y tuvimos la suerte que aceptara apoyarnos en este segundo single», agregan.

Interesante estas declaraciones ya que el debut en vivo de esta banda chilena será en EEUU y no en Chile, dado el escenario actual del Covid-19. «Obviamente estaremos muy atentos a cuidarnos, pero estas son oportunidades que se dan una vez en la vida y no podemos dejarlas pasar, haya o no pandemia» declaran.

Escucha su segundo single en el siguiente link y atentos al lanzamiento del video que lo acompañará próximamente.

