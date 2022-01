A siete años de la muerte de Pedro Lemebel vuelve «La Ciudad Sin Ti» 

El pasado domingo 23 de enero se cumplieron siete años del fallecimiento del prolífico escritor, dramaturgo y actor PEDRO LEMEBEL, ocasión especial para que vuelva a las tablas una de sus obras más queridas por el público, LA CIUDAD SIN TI. Esta obra teatral tiene un significado muy especial en la biografía del gran Pedro Lemebel, quien tuvo la idea de realizar una nueva adaptación de sus crónicas sin saber que sería la última de su vida. Para eso llamó a una de sus compañías predilectas: Chilean Business.

El montaje regresa este 28 de enero, a las 21.00 horas, en una función única en conmemoración de los 7 años de la muerte del escritor nacional. Imperdible oportunidad para ver este trabajo dirigido por Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, el que tuvo un largo proceso de desarrollo. “La Ciudad Sin Ti” no fue el único trabajo en conjunto entre Pedro Lemebel y la compañía Chilean Business. La relación del escritor con la pareja que integran Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez comenzó en 2002 cuando adaptaron el libro “De perlas y cicatrices” (1998) a la obra homónima.

Después de eso realizaron “Tengo miedo torero” (2006), en base la publicación del mismo nombre de 2001. Dos años más tarde estrenaron “Cristal tu corazón”, una selección de crónicas contenidas en sus libros «Zanjón de la Aguada» y «Adiós Mariquita Linda». Finalmente llevaron a escena esta producción que terminó siendo póstuma.

Los escritos y la actitud de vida de Pedro Lemebel siempre tuvieron una impronta desafiante y afilada que incomodaban a cualquiera que profesara valores conservadores, y su muerte no fue una excusa para que eso dejara de ocurrir. Esa mezcla única entre crítica social, sátira, análisis profundo y humor que era parte de sus escritos, es llevada a escena. “Pedro hablaba de la realidad chilena, escarbaba en nuestros dolores, metía el dedo en la llaga, pero con la belleza poética y la pluma certera y libre que tenía”, cuenta Claudia Pérez. “Pedro nos llamó cuando estaba enfermo para hacer una nueva obra con él, pero ni él ni nadie pensaba que iba morir”, rememora Pérez sobre los comienzos de la producción. Su respuesta fue un sí inmediato. Posteriormente comenzaron el proceso de selección de las crónicas que adaptarían para el libreto hasta que hubo un giro inesperado. “De repente, él empeoró de un día para otro. Luego la cosa se puso más homenaje, se fue transformando la obra. Pedro trabajó hasta el último día de su vida”, relató la directora. Pedro Lemebel no alcanzó a ver en escena «La ciudad sin ti», ya que falleció el 23 de enero de 2015 y la primera función de la obra fue el 21 de agosto de ese mismo año, pero no es difícil imaginarlo a gusto con el trabajo hecho por la compañía Chilean Business con sus crónicas.

LA CIUDAD SIN TI

Viernes 28 de enero 2022 – 21.00 horas

Producen: Teatro Nescafé de las Artes y Cultura Violeta

