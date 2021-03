After del After: el divertido late show de Altoyoyo en Youtube se estrena este domingo

After del After, está conducido y dirigido por el actor y comediante Rodrigo Vásquez, más conocido como @altoyoyo en redes sociales. El también influencer, estrenará el programa el domingo 14 de marzo desde su canal de YouTube, con Lucas Espinoza como primer invitado.

Vásquez adelantó que la comedia estará garantizada en los 8 capítulos que componen esta primera temporada, los que serán emitidos todos los domingos hasta el 2 de mayo por la plataforma Youtube de @altoyoyo (https://www.youtube.com/c/yoyox). En cada episodio estará acompañado por destacados actores, actrices, influencers y comediantes que harán del programa un show honesto, cercano y con muchas secciones como un espacio para stand up, una conversación íntima hasta un divertido duelo de ping pong con las y los invitados.

Rodrigo comenta que el humor y la irreverencia serán el motor del show, porque precisamente la idea de crear After del After, nace como respuesta a ese descontento que provocan los mismos rostros y las viejas concepciones y formatos de los programas que se emiten actualmente en el país.

No te pierdas este domingo el primer capítulo de After del After, a través del canal de Youtube de Altoyoyo.